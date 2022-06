Anabel Pantoja y Yulen Pereira están pasando por uno de sus peores momentos desde que comenzaron su aventura en 'Supervivientes'. Ambos concursantes demostraron desde un primer momento tener una gran complicidad. Sin embargo, pronto tuvieron que separarse para vivir cada uno en playas diferentes. A pesar de todo, la distancia no impidió que se olvidasen el uno del otro, al contrario. La colaboradora cada vez parece tener más claro sus sentimientos por él y por eso no dudó en escribirle una romántica carta.

Lo que Anabel no se esperaba es que mientras que ella cada vez se veía más preparada para decir lo que siente por Yulen, él comenzaba a dudar sobre su sinceridad. Unas sospechas que le desveló en cuanto tuvieron la oportunidad de volver a verse durante una de las galas del concurso. El esgrimista le confesó que, aunque le gustó la carta que le escribió, no le pareció bien que luego dijese que no quería que la leyese en alto para no hacerle daño a Omar Sánchez. "Eso me hace pensar que me la escribiste pensando en él", le indicó.

Sin duda, unas palabras que han terminado derrumbando a la sobrina de Isabel Pantoja, que ha reconocido que no entiende por qué justo cuando ella se atreve a decir lo que siente él parece echar el freno. "Todo lo que le he dicho es de corazón y lo he reconocido delante de toda España y ahora se pone así...", le ha confesado a Ana Luque completamente derrumbada. Además, ha asegurado que ella se está ilusionando de Yulen de la misma forma que él dice estar haciéndolo. "Yo también me estoy soltando y me estoy ilusionando, para que ahora me dé un palo aquí. Estoy más enganchada que un pez a un anzuelo".

Tras esto, le ha explicado a Ana Luque que si a veces intenta ser más cautelosa es simplemente porque quiere "hacer las cosas bien" para no dañar a su ex pareja. Sin embargo, ha dejado claro que ella le quiere dentro y fuera del concurso. "Me ha puesto mucho peor, me ha dicho cosas malas que no quiero recordar". Por su parte, su compañera le ha intentado reconocer asegurando que no cree que Yulen le vaya a dar "ningún palo", y es que cree que los sentimientos de ambos son reales.

Yulen reacciona a las lágrimas de Anabel Pantoja

"Me ha impactado porque no me esperaba que estuviese tan, tan mal", ha indicado reconociendo que simplemente le estaba diciendo que estaba rayado por algo que había hecho y que no le había gustado. En cuanto a que le quiera tanto fuera como dentro ha reconocido que le encanta escucharlo. "Sabe que yo soy más soso y me cuesta decir esas cosas tan bonitas por lo que me gusta oírlo".

Unas bonitas palabras que Kiko Matamoros no llega a creerse. "Esto va a durar lo que dure el concurso. No he visto menos pasión en mi vida", ha indicado reconociendo que no se cree en absoluto a Yulen. "Después de tantas semanas separados, que no puedes evitar acercarte a tu pareja....", ha reconocido asegurando que no entiende que no hayan tenido más muestras de cariño.

