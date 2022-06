Yulen Pereira y Anabel Pantoja cada vez se muestran más abiertos a la hora de hablar sobre sus verdaderos sentimientos. Los concursantes consiguieron tener una gran complicidad en 'Supervivientes' desde un primer momento, tanto es así que la colaboradora no ha dudado incluso en escribirle una romántica carta con la que le deja claro lo mucho que le quiere y lo importante que se ha vuelto para él. Sin duda, después de que ella hablase públicamente de sus sentimientos, parece que el esgrimista comienza a sospechar.

"Yo soy el pringado que está por ella", ha indicado reconociendo que se sentía como "un segundo plato". Unas impactantes declaraciones que ha realizado cuando creía que las cámaras no le estaban grabando. "Joer, para una vez que hablo...", se ha lamentado al darse cuenta de que estaban justo detrás de él captando todo lo que estaba diciendo sobre Anabel Pantoja.

Telecinco

Tras ver que había sido descubierto, no ha dudado en matizar más lo que pensaba sobre su compañera. "Lo que tiene está. Esto no es fuera y ella fuera tiene muchas cosas. Si ya es difícil estar en una playa diferente sin poder hablar con ella es más difícil pensar lo que ella puede tener en su cabeza", ha reconocido dejando ver que le parece que ella no puede tener sentimientos fuertes todavía por el porque hace poco tiempo que rompió con Omar Sánchez.

Por este motivo él siente que es el "tercer plato" y ha asegurado que él si tiene claro lo que quiere, pero duda que Anabel Pantoja esté en su misma situación. "Me da a entender una cosa y luego me da a entender otra. Me escribe una carta preciosa pero luego me pide que no hable en alto porque le puede doler al 'Negro'", ha desvelado sacando a relucir una conversación que tuvieron en privado donde al parecer ella le pedía que se controlase para que su ex pareja no se sintiese ofendido. Una situación que no ha podido evitar, y es que Omar Sánchez ya ha reconocido que ha sufrido mucho viendo la relación que tiene con Yulen.

Telecinco

Por su parte, Anabel Pantoja parece encontrarse en un punto completamente diferente, y es que no deja de preguntarle a Ana Luque qué piensa ella de lo sucedido. Un momento que aprovechaba para pedirle que le recordase las románticas palabras que ha dicho sobre ella dejando claro qué siente. "Yo pensaba que nos íbamos a olvidar el uno del otro. Yo no quiero hacer daño. Quiero estar concursando, no solo con la historia de Yulen", ha reconocido dejando claro que, pese a todo, no olvida que fuera está viéndolo todo Omar, que no duda en comentar qué le parece lo sucedido desde sus redes sociales.

Ainhoa Cantalapiedra desvela las intenciones de Yulen

La ex concursante no ha dudado en dar su opinión sobre la relación que han conseguido crear Yulen y Anabel Pantoja en 'Supervivientes' y ha dejado claro que ella no llega a creérselos del todo. "Yulen me comentaba que no estaba convencido, que no sentía nada grande por ella", ha confesado. Por este motivo, le parece raro que el esgrimista hable ahora así sobre la colaboradora.

Telecinco

"Él me decía en todo momento que sabía que ella estaba sintiendo más", ha indicado. Unas palabras con las que deja ver que no cree que los sentimientos de Yulen hacia la prima de Kiko Rivera sean tan sinceros.

