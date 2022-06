Anabel Pantoja y Yulen Pereira ya no esconden lo que sienten el uno por el otro. Los concursantes demostraron desde un primer momento tener una gran complicidad. A pesar de que ellos siempre han dejado claro que era solo una amistad, lo cierto es que parece que cada vez los sentimientos van hacia más. De hecho, el esgrimista no ha dudado en confesarle a Anuar cuáles son sus verdaderos sentimientos por la colaboradora, algo que ella también ha hecho con el resto de sus compañeros.

Ahora, la superviviente ha decidido aclarar delante de él qué es lo que siente realmente. Toda una declaración de amor que no deja en muy buena posición a Omar Sánchez, que desde el principio del concurso ha ido desvelando lo que opina de lo que está ocurriendo con Anabel Pantoja en Honduras. "Yulen es único. No me he encontrado a nadie como él en mi vida. Gente importante sí pero como él no", ha desvelado dejando completamente sorprendidos al resto de sus compañeros.

La colaboradora no ha dudado en ir más allá y explicar realmente qué es lo que Yulen le hace sentir. "Es un niño que ha hecho que vuelva a sonreír porque entré rayada con muchos problemas y ha hecho que confíe en mí y que quiera seguir en este concurso y me motive. Le echo de menos y quiero estar con él", ha indicado. Además, la sobrina de Isabel Pantoja ha reconocido que nunca pensó que esto pudiese suceder. "Jamás pensé que una persona como él se podría fijar en mí con todos los bombones que hay aquí. Que cuente conmigo en su vida fuera ya sea como amigos o como algo más, para mí es un orgullo", ha zanjado.

Sin duda, toda una gran declaración de amor que ha realizado después de escuchar cómo Yulen desvelaba sus verdaderos sentimientos por ella. "Cada día que paso aquí sin Anabel más cuenta me doy que me hace falta. Me apetece estar con ella ya y hablar largo y tendido. Tengo que estar con ella, ya está. Anabel es única. No me he encontrado una mujer así en mi vida", ha desvelado.

La carta de Anabel Pantoja a Yulen Pereira

Lo cierto es que, a pesar de estar distanciados, parece que la relación entre ellos va viento en popa. Tanto es así que durante el tiempo que Anabel pudo estar junto a Anuar en el 'Paraíso' no dudó en darle dos regalos para Yulen. El primero de ellos es un pendiente de ella para que lo llevase siempre puesto y el segundo una carta muy especial donde se sinceraba con él.

"Hiciste que mis seis semanas fueran un sueño, una motivación. Para mí eras ese pilar, ese mi todo, no quiero que te roce ni el aire.Has sido mi premio. Me has revolucionado el alma y has hecho que vuelva a sonreír. Has hecho que vuelva a sonreír. Te quiero, mi príncipe", le ha escrito la colaboradora. Una carta con la que deja claro que sus sentimientos hacia él cada vez son más fuerte. "Nunca me habían escrito una carta así", ha confesado el esgrimista muy emocionado, y es que parece que él siente lo mismo.

