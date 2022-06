Asraf Beno no ha podido más y ha terminado rompiéndose en el plató de 'Supervivientes' al ver lo mucho que ha estado sufriendo su hermano. Para el colaborador ha sido muy difícil ver cómo Anuar terminaba llorando con sus compañeros reconociendo que esta experiencia le estaba pareciendo muy dura, y es que no pudo evitar enfadarse al ver cómo perdía una de las pruebas y se quedaba sin poder comer churros con chocolate. "Les pedí que me dejasen al menos comerme el del suelo. Si no sobra nada no me importa, pero viendo que hay...", ha confesado.

Lo cierto es que para ninguno de ellos está siendo nada fácil ver cómo a veces se quedan sin poder comer. De hecho, esto es uno de los temas por los que Kiko Matamoros también terminó derrumbándose reconociendo que es "psicológicamente muy duro" ver cómo otros comen. Sin embargo, Asraf Beno tiene claro que esto no es lo único que le ocurre a su hermano. "No creo que sea eso, creo que es también por la nominación. Nome gusta verle así, aunque todo el mundo ha tenido estos bajones", ha indicado.

El colaborador ha reconocido que su hermano entró con muchas ganas de vivir esta experiencia al máximo y por este motivo cree que el estar nominado le está afectando tanto. "Me está dando mucha pena, le estoy viendo que quiere estar en el concurso, quiere darlo todo y estar nominado creo que le ha afectado bastante, no quiere salir", ha explicado con la voz entrecortada intentando evitar derrumbarse, aunque ha confesado que no es la primera vez que ve a Anuar así.

Pese a todo, ha reconocido que no piensa que lo que le ocurra sea que se siente solo y ha aclarado que piensa que se están excediendo mucho con él. Asraf Beno ha confesado que, aunque sabe que su hermano ha cometido algunos errores, ha pedido perdón por ellos y cree que no deberían de "machacarle por ello".

Sin duda, una preocupación que se ha unido al accidente que Anuar ha tenido en directo después de que Lara Álvarez le tirase al agua cortando la cuerda que ataba la tabla de madera en la que estaba apoyado al desvelar que él no era el concursante salvado de la nominación. En esos momentos el superviviente ha terminado dando un grito tocándose la muñeca, provocando la preocupación de todos y dejando a su hermano visiblemente mal.

Sin embargo, más tarde Lara Álvarez ha querido tranquilizar a toda su familia asegurando que solo había sido un susto y que estaba perfectamente. "Quiero dejar tranquilo al público y a la familia de Anuar, que estáis viendo que está perfectamente. Lo que más le ha dolido es no tener el apoyo del público, pero, por lo demás, está perfectamente", ha explicado la presentadora.

