La relación entre Tania Medina y Alejandro Nieto ha dado mucho de qué hablar desde que ambos participaron en 'La isla de las tentaciones'. Ahora, al verles juntos en 'Supervivientes, y tras protagonizar fuertes enfrentamientos en el concurso, son muchas las personas que han vuelto a opinar sobre ambos. Uno de los temas que más se ha comentado ha sido el fuerte enfrentamiento que tuvieron después de que Alejandro Nieto descubriese que su chica había estado hablando con un actor en una discoteca sin decírselo.

Un tema que hizo que sufriesen una fuerte crisis en Honduras y que ha provocado que Ion Aramendi quiera darle un gran consejo a Tania Medina después de que ella reconociese que a partir de ahora si sale de fiesta con sus amigas tiene pensado decirle si ha hablado con algún chico."¿Te puedo dar un consejo? No tienes por qué hacerlo", le ha indicado el presentador.

Telecinco

Ion Aramendi le ha reconocido a la ex concursante que él está casado y que tiene claro que si su mujer sale de fiesta no tiene por qué decirle con quién ha hablado. "Lo sé, pero si me pregunta es mejor ser honesta y decirlo", ha reconocido Tania Medina dejando claro que volvería a hablar con él pero esta vez no mentiría a su chico.

Lo cierto es que parece que a la novia de Alejandro Nieto su participación en 'Supervivientes' le ha servido para darse cuenta de qué cosas cree que tiene que mejorar y cambiar en su relación. Tania Medina ha dejado claro que ambos se quieren y que está segura de que quiere pasar toda la vida con él. Sin embargo, ha explicado que es consciente de que hay ciertos aspectos de su relación que hay que cambiar.

