Tania Medina ya está en España. La modelo ha vuelto después de su aventura de Supervivientes y trabaja para poder volver a la rutina y superar las secuelas físicas que le ha dejado la experiencia. Mientras tanto, ha podido acudir al plató de Déjate querer con Toñi Moreno confesándose acerca de su familia y su relación con Alejandro Nieto, la cual ha sido muy debatida durante su estancia en el concurso. Y es que los celos provocaron una gran crisis de pareja que tuvieron que superar estando en equipos diferentes, y no fue la única crisis que sufrieron en la isla pues tuvieron varias discusiones de pareja. Pero esto no les impidió tener un momento muy romántico en el que Tania sorprendió pidiéndole la mano a Alejandro, con un final feliz. ¿Habrá boda? Puede. Aunque antes Alejandro deberá conocer la decisión que la joven ha tomado con respecto a su relación y que podría cambiar la forma en la que ambos se tratan.

Telecinco

En la sincera entrevista con la periodista andaluza, Median ha confesado ser consciente de que la relación no está siendo buena para ambos. "Somos muy intensos. No es una relación del todo sana, yo lo sé. Tenemos que sentarnos e intentar cambiar eso, que nos queremos está muy claro y que queremos estar juntos el resto de nuestra vida, pero no a cualquier precio tenemos que luchar por estar ahí", explicaba Tania mientras Alejando sigue en el concurso.

Una decisión que seguro les va a venir bien y que tanto su familia como sus suegros escucharon en primera fila puesto que se reencontró con ellos, en medio de la emoción, en el mismo plató de 'Déjate querer'. Allí, sus suegros se enfrentaron a las polémicas que ha habido a lo largo de los últimos meses: “Alejandro y yo hemos decidido ser personajes públicos de alguna manera arrastras a la familia, y no puedo justificar ese comentario feo. Entiendo a mi padre, pero tampoco me gusta ver a Maribel así porque no es su culpa”, confesaba la exconcursante viendo emocionada a la madre de Alejandro. “Si he dicho algo que les he molestado, les pido disculpas”, remataba Tania.

