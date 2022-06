Omar Montes ha vivido un momento 'Tierra trágame' en 'El Hormiguero'. El cantante acudió al programa de Pablo Motos para presentar 'La llama del amor', su nuevo videoclip y allí reveló cómo había cambiado su vida en los últimos tiempos. Por ejemplo, confesó que ahora se había vuelto un sibarita y que, en su camerino, nunca faltan los conguitos blancos y el jamón. "Los conguitos blancos no me hacen mucha gracia, pero si están ahí es porque me aprecian" y que, si los había y tenía que cantar alguna canción más, las cantaba. Además, el cantante, que hace unos días se reencontró con su ex, Isa Pantoja, en 'Supervivientes', aclaró la polémica sobre la presunto falsificación de pasaportes Covid en la que se vio envuelto. Según confesó él mismo, no tenía nada que ver y fue un policía que le tenía manía el que le implicó. "Dos días tardaron en pillarle, cuando uno va con la verdad no tiene nada que temer... Yo estoy aquí y esa persona en la cárcel. Ahora ese policía que me acusó está preso", reveló.

Omar Montes, que sorprendió con sus dotes de tenor en 'El desafío', habló de su nueva faceta, la de actor, ya que ha hecho un pequeño papel en 'Padre no hay más que uno 3', la tercera entrega de la comedia familiar de Santiago Segura. "¿Tienes posibilidades de un Goya?", le preguntó Pablo Motos y el cantante no se cortó ni un pelo. "¿No lo ganó Mario Casas?" fue su respuesta.

Carlos Lopez Alvarez/ El Hormiguero

Pero el momento más incómodo de la noche fue cuando Pablo Motos, al que hace unas semanas una fan le piropeó en directo, pidió a Omar Montes su colaboración para entregar un premio en metálico. Cada semana, el programa realiza una llamada telefónica al azar y ofrece la posibilidad de conseguir 3.000 euros si se responde correctamente a la pregunta de '¿Sabe usted qué es lo que quiero?'. En esta ocasión había 6.000 euros en juego y el presentador pidió la ayuda del cantante para realizar la llamada. Cuando una mujer descolgó el teléfono, Omar Montes la saludó.

Carlos Lopez Alvarez/ El Hormiguero

"Hola, escuche. Ponga usted Antena 3 y no cuelgue que le vamos a dar ahora mismo un regalito. Se va a ir usted de vacaciones con su marido", le dijo el cantante a la mujer que, algo sorprendida y sin entender nada, le contestó. "¿Con mi marido? No, porque a mi marido lo tendré que sacar del cementerio si me tengo que ir con él". Unas risas incómodas inundaron el plató y Pablo Motos le pidió a Omar que se centrara en dar el premio. "Tú no nombres a familiares, tú solo el dinero" pero la señora colgó. Tras este 'tierra trágame', ambos volvieron a llamar a la señora pero ella no descolgó el teléfono. Ambos decidían llamar de nuevo a la misma señora, ya que se merecía el premio por este momento incómodo, pero la señora no volvía a levantar el teléfono.

