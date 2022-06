El romance entre el esgrimista y la sobrina de Isabel Pantoja va viento en popa y, tras dar rienda suelta a su pasión , parece que su relación se consolida en Honduras tanto que Anabel Pantoja se replantea sus planes de futuro . Sin embargo, parece que su química, que fue evidente desde la preconvivencia como reveló Desi, comenzó antes de que ambos viajaran a Honduras. Y es que ha sido el propio

Durante una conversación que tuvieron en la playa, el deportista habla con la colaboradora de 'Sálvame' de su prima y le confiesa que ella sabía que Anabel le había escrito. "Ella ya sabía de tí. Cuando tú me escribiste ¿te acuerdas? Le dije 'uy, mira esto me ha escrito ésta' y me preguntó ¿por qué te escribe? Pues porque no sabía si éste era mi 'Insta' y me dice 'ya, ya, ya conozco yo a las mujeres'", fueron las palabras de la prima de Yulen para sorpresa de Anabel. "¿Te dijo eso entonces? Así que yo fatal ¿no?" quería saber la colaboradora. "No, fue en plan estate atento" contesta el esgrimista.

Telecinco

La sobrina de Isabel Pantoja se queda un poco descolocada con el comentario pero responde con una sonrisa. "Pues mira se habrá llevado una gran sorpresa ¿no? afirma a lo que Yulen responde "no, una gran alegría. ¿Tú me has visto llorando o pasándolo mal? Pues entonces ¿cómo va a estar mi prima? Pues feliz y contenta". Así que su relación tendría el ok de la prima de Yulen y de Belén Esteban que ha defendido los sentimientos de su amiga por el esgrimista.

Yulen le explicó a Anabel que su prima estaría feliz y contenta "hasta que me hagas daño y me rompas el corazón y entonces ya", algo que no sentó bien a la colaboradora. "A lo mejor me lo partes tú antes" y el deportista se pone a cantar una canción algo que no le hace mucha gracia a Anabel aunque reconoce que el esgrimista lleva unos días más atento con ella. "Ahora estás más gracioso, más atento, más besucón, más tocón". ¿Hay futuro en esta pareja? Mientras ellos continúa con su romance en Honduras, Omar Sánchez, ex de Anabel, pasa página y se muda de casa.

