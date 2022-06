Anabel Pantoja se ha roto en 'Supervivientes'. Tras vivir un día de lo más intenso al tener que 'enfrentarse' a su pasado y conocer a la madre de Yulen, la colaboradora parece haber estado un tiempo reflexionando sobre todo lo que ha hecho en el concurso, algo que ha terminado provocando que termine derrumbándose. La sobrina de Isabel Pantoja ha reconocido que necesita hablar con su madre, y es que siente que le está decepcionando con las cosas que está haciendo.

En concreto, parece que hay una que le preocupa especialmente, y es que la colaboradora le hizo una promesa que no está cumpliendo. "Quiero hablar con mi madre para que me perdone. Le prometí que no iba a hacer topless", les ha indicado a sus compañeros entre lágrimas dejando claro que está segura de que su madre está muy enfadada con ella.

Telecinco

"Creo que no se siente orgullosa. Estará muerta de vergüenza", ha indicado diciéndole a Ana Luque que ella sabe perfectamente el motivo por el que lo está diciendo, y es que parece que no solo se refiere al 'topless'. A Anabel Pantoja podría estar preocupándole también todo lo que está sucediendo entre ella y Yulen, incluido el 'edredoning' que terminaron protagonizando.

Por este motivo, la colaboradora ha reconocido que necesita hablar con ella para saber cómo se encuentra y qué piensa. "Quiero hablar con ella para que me perdone. Estará la pobre con una embolia. Estoy segura de que mi madre no lo está viendo, la conozco. Solo quiero saber de ella y que me perdone", le ha reconocido a Yulen entre lágrimas haciendo ver lo preocupada que está.

Telecinco

Lo cierto es que la madre de Anabel Pantoja no ha dejado de defenderle desde que comenzó su concurso en 'Supervivientes', mostrando lo orgullosa que se siente por lo mucho que está durando. Sin embargo, con quien no parece estar tan contenta es con Yulen y su madre, y es que siente que están "jugando" con su hija.

Rocío Flores, muy crítica con Anabel Pantoja

La colaboradora no ha dudado en comentar el comportamiento de Anabel Pantoja y ha confesado que ella siente que es cierto que debe estar mal por lo que ha hecho. "Creo que ha decepcionado, sobre todo a su ex pareja con la que estuvo una semana antes de entrar al concurso", ha reconocido dejando ver que no le parecen bien ciertas actitudes que ha tenido en Honduras, ya que siente que ha "faltado el respeto".

Telecinco

Además, parece que hay algo de Anabel que no termina de gustarle. "Anabel es que pasa del llanto a la risa como si nada. A mí que me lo expliquen porque yo no lo entiendo", ha indicado dejando ver que no termina de entender del todo la actitud de la colaboradora.

