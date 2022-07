Ion Aramendi está de vuelta en 'Supervivientes'. El presentador, que consiguió conquistar a todos con su debut en este programa, sorprendió al no acudir a la pasada gala del domingo tras haber dado positivo en coronavirus. Ahora, ha regresado muy feliz enviando un mensaje a Carlos Sobera y Jorge Javier, que también ha estado ausente tras contraer la misma enfermedad. Un momento muy especial donde ha recibido el cariño de todos sus compañeros.

"Ya estoy de vuelta, no sabéis las ganas que tenía", ha reconocido con un mensaje en el que quería agradecer a Carlos Sobera el trabajo que ha hecho sustituyéndole a él y a Jorge Javier. "Ha defendido el fuerte de maravilla. Ha hecho muy bien el papel de todos", ha reconocido.

Telecinco

Por su parte, también ha querido dedicarle unas palabras a Jorge Javier. "Un abrazo para Jorge Javier que como yo está saliendo ya del covid", ha desvelando aclarando que su compañero ya se encuentra mucho mejor y que podremos verle muy pronto. Unas declaraciones con las que le ha querido enviar todo su ánimo.

Lo cierto es que su vuelta al plató ha causado una alegría en todos sus compañeros. Lara Álvarez no ha dudado en expresarle la alegría que le daba poder escucharle de nuevo durante las conexiones que hacen en el programa. Unas bonitas palabras a las que se han sumado los concursantes, que le han dedicado un fuerte aplauso y le han confesado que le han estado "echando mucho de menos".

Telecinco

Ion Aramendi ha mostrado lo feliz que se siente por volver a estar en el programa después de haber vivido unos días muy duros, y es que a su positivo en coronavirus se sumó el problema de salud que sufrió su hijo.

