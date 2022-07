Anabel Pantoja recibió una videollamada de su madre, Merchi, en 'Supervivientes'. Su progenitora le explicó que no podía viajar a Honduras debido a que se encuentra de baja. Sin embargo, quiso mantener esta conexión en directo con ella para dedicarle unas palabras de ánimo y hacerle una clara advertencia en la que le pedía que pensase con la cabeza. Unas indicaciones con las que le dejaba ver que quería que no se centrase tanto en Yulen Pereira, y es que la madre de la colaboradora ya ha dejado claro que no está del todo de acuerdo con esta relación.

A Merchi no le gustó cómo fue el encuentro entre Arelys y Anabel Pantoja, y es que siente que no es está siendo del todo sincera con su hija. "Qué falsedad, madre mía. Qué ingenua mi hija", escribió a través de sus redes sociales. Al parecer, no le pareció bien que la madre de Yulen fuese tan efusiva con la sobrina de Isabel Pantoja, llegando incluso a decirle que las "puertas de su casa estaban abiertas", después de haberle visto en un plató de televisión confesando que no veía futuro en esa relación.

Ahora, la madre de Yulen ha querido responder a Merchi confesando que ella entiende la petición que le ha hecho a su hija. "Si soy sincera, lo he visto muy poquito, pero me parece lógico. Si es que es normal, está concursando su hija y ella quiere que llegue a la final. Yo dije eso mismo hace tres meses y me lapidaron", ha desvelado dejando claro que le parece normal que pida el voto único para que sea Anabel quien se salve.

"Ellos pueden enamorarse como se han enamorado, pero han ido a concursar y como madre, yo coincido totalmente con lo que le dijo. Después fuera se verá lo que hay. El amor no se busca, se encuentra y no pasa nada, pero lo que quieren es concursar los dos", ha explicado asegurando que está totalmente de acuerdo con Merchi.

Por otro lado, ha querido zanjar por completo la polémica sobre lo que piensa de Anabel dejando claro qué le parece la colaboradora. "Anabel me gusta, lo único que no me gusta es que cuando empezó con mi hijo venía con todo lo que venía detrás y sabía que iba a pasar todo lo que está pasando. Ahora he estado con ella y, como dice mi hijo, es una niña con un corazón muy grande", ha aclarado intentando zanjar este asunto.

