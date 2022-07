Kiko Matamoros ha desinflado su conflicto con Lydia Lozano. Después de varios días criticando a su compañera de 'Sálvame' acusándola de haberse acercado a su novia, Marta López Álamo, para sonsacarla información, el ex de 'Supervivientes' ha rectificado: "cuando lo he dicho esta mañana estaba convencido, ahora tengo dudas", ha asegurado en el polígrafo al que se ha sometido en la noche del viernes. Un poli en el que ha hablado de sus compañeros en Honduras y en Madrid, y de su relación con su novia sin pelos en la lengua: "yo estoy aquí para contestar todo lo que se me pregunte", confesaba tajante sin ningún pudor.

Así, Kiko dejó varios titulares como que "físicamente no, pero intelectualmente y como personaje sí me siento superior a mis compañeros" o que "esta semana prefiero que se salve Anabel porque entiendo que se lo merece" aunque no le gusta que tenga un hueco en la final "habiendo llegado de la manera que ha llegado", es decir, blindándose ya que "nadie se atrevía a nominarla porque era la matriarca de un grupo de compañeros".

Telecinco

Pero el plato fuerte de este polígrafo estaba en España. Concretamente con Lydia Lozano a quien acusaba de haber utilizado a su chica, unas acusaciones de las que se echaba para atrás en seguida: "He estado toda la tarde escuchando los audios y viendo los mensajes que tiene Marta de Lydia, y me he dado cuenta de que Lydia ha estado a su lado, Marta le está muy agradecida y ella me ha recriminado que yo haya tomado esa postura", ha sentenciado Kiko ante la sorpresa de todos sus compañeros.

Sin embargo, con este perdón no terminaba el conflicto, y es que Kiko reiteraba que Lydia avisó a Marta de contenidos del programa de 'Sálvame' a posteriori: "Tú le dices que el programa tenía 'cositas' preparadas y que no han sacado por estar ella delante". Una afirmación que molestaba de nuevo a Lydia: "yo te he perdonado pero vuelves con los audios y contra la productora". Algo que de lo que se defendía Kiko: "Si me parece noble por tu parte. Intentas consolarla y yo lo entendí como otra cosa, y te pido perdón nuevamente", incluso confesó que "reconozco que la he cagado porque he ido más allá".

Telecinco

También confesó que se alejó de Nacho Palau por "sentirse traicionado" después de que Palau no compartiera su recompensa con él a pesar de que Kiko sí lo hiciera. "Llegó un momento en que todos nos pusimos de acuerdo para echar a Nacho, porque no le aguantábamos. Solo Alejandro se salió de eso porque entendía, y entendió bien, que le victimizaba". Un Nacho al que considera como el peor compañero de 'Supervivientes'.

