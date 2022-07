Tras ser expulsado de 'Supervivientes', Kiko Matamoros ha regresado a 'Sálvame' con muchas ganas de enfrentarse a algunos de sus compañeros con los que tiene alguna que otra cuenta pendiente. Lo cierto es que su futuro en el programa estaba en duda precisamente debido a las críticas que ha recibido de algunos de sus compañeros y que provocaron que Marta López Álamo también terminase molesta. Sin embargo, parece que el colaborador no ha dudado en volver para dar la cara y responder a todos ellos.

Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de la historia de 'Supervivientes', un concurso que se ha caracterizado por sus desencuentros con sus compañeros, por desvelar el 'tongo' con el fuego y por la rotura de su diente, que se ha arreglado para su regreso al plató. Una conducta que ha provocado que personas como Lydia Lozano o Laura Fa sean muy críticas con él.

El colaborador ha regresado con ganas de hacerle frente y ha amenazado incluso con demandar a Lydia Lozano después de que ella asegurase que había hecho un comentario muy feo a Mariana Rodríguez, algo que él ha negado. "¿Qué he dicho yo? Que voy a demandar, estoy ya hasta las narices. Vais a demostrar que yo he dicho eso, no voy a pasar ni una, quien quiera decir algo que lo demuestre", ha estallado confesando estar cansado de que le acusen de haber hecho cosas que no son verdad.

Además, ha acusado a su compañera de haber 'traicionado' al programa asegurando que le dijo a Marta López Álamo que le estaban preparando una "encerrona", motivo por el cual su novia ya no quiso regresar a 'Sálvame' y se mostró muy molesta. Una acusación que la colaboradora niega.

Sin embargo, este no ha sido el único enfrentamiento que ha protagonizado Kiko Matamoros, y es que también ha estallado contra Laura Fa. "Tienes un problema serio con la edad y deberías cuidarte porque es una costumbre muy fea que tienes", le ha acusado desvelando que le parece muy feo que su compañera haya utilizado eso como excusa para criticarle.

Un hecho del que ella se ha defendido asegurando que la novia del colaborador también hacía referencia a su edad. "La diferencia es que ella lo hacía para defenderme", le ha indicado él visiblemente indignado. Un enfado del que ya habló durante su regreso al 'Deluxe' donde reconoció estar decepcionado con varios de sus compañeros.

Durante su regreso al programa también ha querido aprovechar para sacar la cara por sus hijos, desvelando que él no está decepcionado con ellos por no haber mostrado su apoyo públicamente. "Sé que mis hijos han estado pendientes. Sé que hasta qué punto se han implicado unos y ortos. La marca Sálvame a determinados perfiles les viene muy mal. Son los propios representantes los que les dicen que ni se les ocurra vincularse, yo lo entiendo perfectamente", ha sentenciado sacando la cara por ellos.

