Anabel Pantoja ha vivido una semana muy complicada en 'Supervivientes', provocando que terminase llegando a su límite durante la gala de 'Tierra de Nadie'. A la colaboradora parece que los días se le están haciendo más largos desde que Ana Luque y Yulen Pereira fueron expulsados del concurso. Ahora, se ha sincerado como nunca antes con Marta Peñate haciendo un repaso sobre su concurso y desvelándole qué es aquello de lo que más se arrepiente de todo lo que ha hecho en Honduras.

La novia de Tony Spina no ha dudado en preguntarle por aquello que más lamente haber hecho en la isla. "Es algo que no te puedo explicar aquí, algo de lo que yo soy protagonista junto con otra persona. Una cosa que no me hubiera gustado que sucediera en este concurso. Me arrepiento", ha confesado Anabel Pantoja. Unas declaraciones que hacen referencia a la noche de pasión que protagonizó con Yulen Pereira.

Telecinco

La colaboradora de 'Sálvame' ha reconocido que es algo que le atormenta todas las noches, y es que no le gusta pensar en que lo ha podido ver su familia. "¿Crees que son tus peores imágenes en televisión?", le ha preguntado Marta Peñate y Anabel Pantoja se ha sincerado: "Me atormenta y todas las noches lo pienso. Seguro que fuera soy 'la no sé qué', la gente me va a recordar por esto...".

Tras esto, ha reconocido que le gustaría poder tener una conversación con Omar Sánchez cuando salga del concurso, algo que ya le confesó a Ion Aramendi. "Me gustaría tenerlo como amigo pero no sé en qué punto está esa persona, a lo mejor esa conversación no llega". Además, ha indicado que fuera tiene muchos planes que quiere cumplir con Yulen Pereira, volviendo a hacer referencia a sus planes de ser madre. "Yo quiero ser madre de aquí a dos años", ha desvelado completamente segura de su decisión.

