Carlos Sobera ha sorprendido a todos al despedirse de los concursantes de 'Supervivientes'. Lo cierto es que la final del programa está cerca, aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta. Ahora, el presentador ha dado una nueva pista al anunciar que este martes se ha emitido el último programa de 'Tierra de Nadie'. Un momento muy especial que él ha querido aprovechar para despedirse de todos los concursantes que todavía continúan en Honduras.

"Cinco supervivientes, que aún quedáis en la isla, os envío un beso muy cariñoso, esta vez de mi parte, porque es mi último programa de 'Tierra de nadie' que hago con vosotros. Os echaré muchos de menos a todos y cada uno de vosotros y mucha suerte a todos", ha reconocido durante una de las conexiones que ha podido realizar con los supervivientes.

Telecinco

Sin duda, una noticia que ha emocionado a los supervivientes, ya que con esto se confirma que al final es inminente y que ya queda poco para que puedan regresar a España después de cerca de tres meses en 'Supervivientes'. "Es mi última conexión en Honduras, os echaré de menos, chicos. Pasadlo muy bien de aquí a la gran final y mucha suerte a todos y cada uno de vosotros. ¡Enhorabuena, sois fantásticos!", ha recalcado el presentador.

Lo cierto es que durante esta edición Carlos Sobera ha terminado viviendo todo tipo de experiencias en plató. El presentador fue el encargado de sustituir a Ion Aramendi y Jorge Javier después de que ambos enfermasen. Además, en plató le hemos podido ver desde sonrojándose en directo hasta intentando poniendo en un aprieto a Alexia Rivas para que desvelase si había tenido algo con el sobrino de Nacho Palau.

Telecinco

"El jueves será la última gala desde Honduras y en una semana sabremos quién es el ganador. Ha sido un placer estar en 'Tierra de Nadie' estas semanas, adiós y gracias", ha terminado diciendo Carlos Sobera.

