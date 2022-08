Una brillante experta en decodificación ciega, que analiza las grabaciones para entender lo que se escapa en una primera escucha, es la atípica heroína de ‘Blanca’, serie italiana revelación que Telecinco estrenará el jueves 4 de agosto a las 22:00 horas. Su fuerza, su lucha contra la adversidad y su férrea determinación ha permitido a esta joven invidente hacer realidad su gran sueño: convertirse en asesora policial en su regreso a Génova, su ciudad natal.

Maria Chiara Giannetta, joven actriz que alcanzó la popularidad en Italia a raíz de su papel en la serie ‘Don Matteo’, encarna a la protagonista de esta ficción policiaca, inspirada en la saga literaria homónima de la escritora Patrizia Rinaldi. Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon, Enzo Paci, Sara Ciocca, Gualtiero Burzi, Antonio Zavattieri, Ugo Dighero y Sandra Ceccarelli son otros de los intérpretes de la serie.

'Blanca': la historia

Tras perder la vista en un incendio cuando era niña, Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta) siempre ha deseado ser asesora policial. Años después, convertida en una especialista en decodificación y escucha analítica de materiales de audio, llega su gran oportunidad cuando comienza a trabajar en la comisaría de policía de San Teodoro de Génova, donde inicia unas prácticas de seis meses. Desde que perdió la vista, ha aprendido a orientarse en la oscuridad con la ayuda de su perro guía y a desarrollar otros sentidos, que le permiten analizar en profundidad estímulos sonoros, táctiles y olfativos y tomar conciencia de los espacios y puntos de referencia.

La llegada de la asesora invidente a la comisaría suscitará la desconfianza y recelo de sus superiores y compañeros: el comisario Bacigalupo (Enzo Paci), un hombre pragmático que espera jubilarse sin demasiados problemas; y el inspector Liguori (Giuseppe Zeno), un agente con un profundo sentido de la justicia. Para ganarse la confianza de ambos, Blanca tendrá que demostrar que puede contribuir en las investigaciones policiales, aportando las extraordinarias dotes y habilidades que ha desarrollado durante años. De hecho, cuando un elemento del ambiente llama poderosamente su atención, es como si entrara en una ‘cámara oscura’, donde aísla el sonido producido por un objeto o una persona de todo lo demás.

Su labor en el esclarecimiento de diversos casos criminales le permitirá descubrir personas y realidades distintas y ponerse a prueba a sí misma, mientras que su energía y entusiasmo revolucionarán a todos los efectivos de la comisaría.

En el primer capítulo…

Una nueva asesora, Blanca Ferrando, especialista en decodificación y escucha analítica de materiales de audio, llega a la comisaría de policía de San Teodoro de Génova. Es una joven invidente entusiasta, vital y sumamente cualificada. El comisario Bacigalupo no puede ocultar su recelo por tener en su equipo a una profesional ciega, mientras que el inspector Liguori se siente intrigado por la extraordinaria habilidad y sorprendente intuición de la recién llegada.

El primer caso al que se enfrenta Blanca es el de Margherita, una mujer con la que la joven se encontró fugazmente en la entrada de la comisaría y cuyo cuerpo ha sido encontrado apuñalado y con los ojos arrancados bajo el puente de San Giorgio. Las primeras sospechas recaen en el marido de la víctima, un hombre alcohólico y violento, pero Lucia, la hija de la pareja, insiste en que su padre estuvo en casa esa noche.

