A Sergio, ‘La ruleta de la suerte’ le cambió la vida pero no como concursante, sino como espectador: “Tuve un flechazo con ella”, ha explicado durante su presentación al hablar de Irene Kate, una joven que concursó en el programa hace un año.

Sergio ha reconocido que al ver a Irene en pantalla “tuvo la necesidad de conocerla” y no dudó en buscarla en redes sociales… Así fue como se conocieron y como empezaron una relación de ocho meses.

Sergio llegaba al plató y explicó lo que le pasó al ver 'La ruleta de la suerte' hace un año: "La busqué por su nombre y me salió la primera. No tuve que hacer mucho", contaba mientras en el programa ponían fotos de la pareja juntos.

El concursante siguió comentando su historia de amor: "La seguí, aunque ella no me siguió de vuelta. Pero seis meses después empezamos a hablar y ahora ya llevamos ocho meses saliendo", indicó Sergio. Tras esto, Jorge Fernández llamó a su novia, Irene Kate, para que entrará a plató. Al llegar a su lado, el presentador le bromeó: "Así que el tío jeta te sigue en Instagram y te empieza a escribir".

Una pedida de matrimonio

Pero Sergio ha decidido dar un paso más y valerse del programa para ello, pues, con Irene en plató, se ha animado a pedirle matrimonio, en lo que ha sido un momento histórico en ‘La ruleta de la suerte’.

"Han pasado ocho meses. Es poquito, pero desde entonces me has cambiado completamente la vida y me gustaría pedirte matrimonio", confesó el concursante con todo el público entregado.

Jorge Fernández ha sido el testigo principal de esta emotiva petición y ha recordado que nunca se había vivido en el programa un momento así. Tras esto tocaba empezar el programa, en el que Sergio explicó que todo lo que ganase iría para "pagar la boda". Al final el concursante se llevó 1.400 euros y se quedó a solo 25 de la gran final, pero él sentía que ya había ganado: "Yo ya venía con el premio ganado de casa", comentó.