Los nervios están empezando a llegar a 'La isla de las tentaciones'. Este jueves 6 de octubre, los concursantes vivían sus primeras hogueras y no han sido nada fáciles para algunos. Samuel era el primero que se derrumbaba tras ver como su chica, Tania, hacía muy buenas migas con uno de los solteros. El acercamiento entre Tania y Hugo ha puesto a Samuel muy nervioso, y es que se nota que entre ellos hay una química muy especial.

Cuando terminaba de ver las imágenes, el concursante rompía a llorar cuando Sandra Barneda le preguntaba qué le habían parecido las imágenes. "Es que no sé, esto es muy duro. Claro, yo nunca la había visto así y me estoy empezando a plantear cosas", aseguraba. Aún no hemos podido ver beso, o algo más fuerte, entre ellos, al contrario que otra concursante que sí ha "pasado el límite". Laura y Adrián se besaban y los colaboradora en el Debate alucinaban.

Telecinco

Su compañero Javi, al ver que Samuel lo estaba pasando tan mal, se levantaba para apoyar a su amigo y mientras le daba un abrazo le hacía una promesa. "Me preocupa perderla. Me da igual con quién y cómo sea. Que esté con un chico cercano tonteando, me dolería mucho", decía Samuel. "Sabes que yo te quiero y voy a dormir contigo cada día. Lo sabes, ¿verdad?", le decía Javi a Samuel para recomponerlo en esa hoguera. Cabe recordar que a Javi también le agobio mucho dormir solo y más ahora sabiendo que su chica puede caer en la tentación, por lo que los dos se van a hacer compañía.