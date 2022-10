¡Ya sabemos quién ha sido la primera persona en caer en la tentación! El momento se ha hecho de rogar, pero ya ha llegado: Laura, la pareja de Mario, ha sido la protagonista del primer beso con su tentador Adrián en las quinta temporada de 'La isla de las tentaciones'.

Llegaba el momento de la hoguera, y Laura recordaba esa "no despedida" agridulce con su pareja Mario, en donde él le decía que buscase en Villa Playa "esas carencias" que tenía su relación, y tras ver las imágenes que les mostraba Sandra Barneda sobre su novio, Laura sentenciaba: "se va a arrepentir".

Después de esa hoguera, las chicas volvían a la casa, y Laura --bastante desconcertada por los vídeos de Mario-- buscaba su apoyo en Adrián, el tentador con quien tiene una conexión especial desde el principio del reality show. Los dos comenzaron a hablar en la tumbona de la piscina de una forma muy cómplice con miraditas y abrazos, y tras este momento, pasaron a la cocina, donde decidieron dejarse llevar, sobrepasar los límites y caer en la tentación.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El beso de Laura y Adrián se veía por primera vez en el Debate de La isla de las tentaciones, y como era de esperar, los colaboradores no han tardado en opinar. Suso aseguraba que entre ellos dos existe "una atracción física, y sobre todo contenida": "Va a haber segunda parte en la que van a ir más", añadía el ex participante de Gran Hermano.

Por su parte, Alejandro Nieto, quien recientemente pidió matrimonio a su novia Tania Medina, señaló que Laura había visto las imágenes de Mario con su tentadora Valeria y que se "sentía mal", de ahí el beso con Adrián. Entonces llegaba el turno de Marta Peñate, ex concursante de 'Supervivientes', comparando las relaciones de Laura y Mario con sus respectivos tentadores: "Para estar con rodeos como estaba Mario, mejor ir al grano como ha hecho Laura", expresaba la canaria. ¿Continuarán Laura y Adrián dando rienda suelta a su amor? ¿O puede que la entrada del nuevo tentador a Villa Playa haga tambalear esta relación?

Mediaset