El programa de análisis de la actualidad Todo es mentira presentado por Risto Mejide incorpora a su mesa de análisis a Mariló Montero, que sustituirá a Marta Flich durante su baja por maternidad desde el lunes 17 de octubre, a las 15.45. En la misma línea que las funciones de Flich, se espera que Montero ejerza de presentadora cuando Risto no esté al frente del programa y que aporte un tono agudo y cómico, tal como avanza la promo que han difundido Cuatro y el magazine a través de sus redes sociales.

Todo es mentira, que analiza con humor e irreverencia las noticias más destacadas del mundo económico, empresarial, político, cultural, social y combate las fake news, suma a Mariló a su ecléctico equipo habitual formado por Antonio Castelo y Virginia Riezu.



Mariló Montero: así es el último fichaje de Todo es mentira

Periodista, escritora y empresaria, Mariló Montero acumula 37 años de experiencia en prensa, radio y televisión. Máster en Dirección de Empresas y Marketing y en Gestión Empresarial, Mujer y Liderazgo por el IESE, inició su carrera profesional en 1984 en Radio Navarra Antena 3, para incorporarse posteriormente a la dirección de informativos, programas musicales y de entretenimiento de Univisión en Costa Rica. Desde 1990, ha colaborado, dirigido, producido o presentado espacios de entretenimiento o informativos en varias cadenas españolas como La 1, Telecinco, Telemadrid, Antena 3 y Canal Sur. Además, es consejera editorial y columnista en Grupo Joly, miembro de la red global de coaching Success Unlimited Network y autora de una docena de libros, entre los que destacan la novela La Maestra, junto a Carmen Gurruchaga, El corazón de las mujeres no tiene reglas y Por Montera. Crónica del pensamiento diario.

Además de toda esta actividad, Mariló Montero también se presta a participar en otros formatos como invitada o colaboradora y, curiosamente, en el mismo día en que la veremos por la tarde unirse a la mesa de actualidad de Todo es mentira, por la noche, en la emisión del programa 5 de Masterchef Celebrity, donde la veremos como visitante de la prueba de exteriores, que transcurre en Madrid Río.