Ana Rosa Quintana le ha recriminado a Irene Rosales su actitud ante la última situación vivida entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja. Hace unos días saltaban todas las alarmas con el estado de salud del DJ, el hijo de Isabel Pantoja fue ingresado en el hospital a causa de un ictus. Por suerte, todo ha quedado en un susto y ahora tiene que afrontar una nueva vida tras este varapalo. Lo que ha llamado la atención es la ausencia de Isabel Pantoja en el hospital.

Antes de llevarse el alta hospitalaria, el lunes 24 de octubre, fueron muchos los familiares y amigos que visitaron a Kiko en el hospital, pero lo que realmente nos llamó la atención no fueron las visitas que tuvo el primo de Anabel Pantoja sino las faltas, y entre ellas destacan dos grandes ausentes: Isabel Pantoja y su hermana Isa P. Un hecho que la periodista Ana Rosa Quintana no logra comprender y ha hecho que sea muy crítica con la actitud de la pareja de Kiko Rivera, Irene Rosales.

Según la propia Irene Rosales, Isabel Pantoja e Isa P no fueron al hospital por seguir las indicaciones previstas, pero esta teoría parece no convencer a algunos de los colaboradores del programa de Ana Rosa, entre ellos Lequio, quien recientemente se emocionó por la vuelta de "su jefa" el 10 de octubre.

En este sentido, la propia presentadora ha sentenciado que ella "tiraría la puerta abajo si estuviese allí su hijo" y aseguraba que el no ver a tu hijo en el hospital "te vuelve loca", refiriéndose a Isabel Pantoja. Con estas palabras, Ana Rosa deja muy claro cuál es su opinión sobre la no visita de la madre de Kiko al hospital.

Además, 'El programa de Ana Rosa' ha analizado los últimos paso de Kiko Rivera en redes sociales tras su salida del hospital y han señalado que estas publicaciones en su Instagram no serían del todo apropiadas para una persona que acaba de sufrir un ictus por la necesidad de estar tranquilo y alejado de las polémicas. De hecho, Ana Rosa aseguraba que en ocasiones así de problemas de salud lo que menos ganas se tiene es de estar en las redes. "Lo digo por experiencia. Cuando tú no estás bien o te acaban de operar no tienes ganas ni de móvil ni de fotos ni de nada", expresaba la periodista y aseguraba que "no entendía" la sensación por "radiar todo, hasta en un hospital".