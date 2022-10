Kiko Rivera afronta su nueva vida tras sufrir un ictus. El hijo de Isabel Pantoja recibió el alta hospitalaria el pasado 24 de octubre, tres días después de ingresar en el Virgen del Rocío de Sevilla tras el susto más grande de su vida como él mismo lo ha calificado. Una vez en su casa, el hermano de Isa Pantoja compartió una imagen suya tumbado en su sofá con una declaración de intenciones: "Por fin en casa❤️Nueva vida, ahora toca cuidarse.

Toca pensar en mi" escribió y ya se ha puesto manos a la obra. Al parecer, según publica Telecinco, el DJ podría padecer algunas secuelas tras su ictus como una leve parálisis facial y, de momento, necesitaría ayuda para sus tareas diarias, algo lógico tras padecer este percance de salud.

Como ya adelantó, Kiko Rivera, que tiene claro que su vida tiene que cambiar, está dispuesto a cuidarse y mejorar sus hábitos y ha compartido algunos de los cambios que ya ha empezado a hacer. En sus Stories de Instagram, ha mostrado algunos de los cambios en sus rutinas: comienza la mañana tomándose la medicación y, para el desayuno, escoge productos bajos en grasas. Además, está dispuesto a deshacerse de uno de sus vicios: el tabaco y está manos a la obra.

@kikorivera Instagram

"Esta vez sí. Por cojones. Un fumador menos en el mundo. Aunque con ayuda de este aparatito con su líquido sin nicotina y con mi parche que me llega hoy", escribió Kiko Rivera en sus Stories. El hijo de Isabel Pantoja, que no ha recibido la visita de su madre y su hermana en el hospital para no alterarse, es consciente de que debe cuidar su salud y, para ello, nada mejor que cambiar de hábitos y apuntarse a una vida más saludable, sin tabaco. No es la primera vez que intenta dejar de fumar ya que tuvo un intento fallido en 2021 y otro en 2017 pero seguro que esta vez lo logra.

Gtres

Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera a quien le dedicó un tierno mensaje desde el hospital, ha desvelado cómo ha pasado su marido su primera noche en casa. La joven salía de su casa para llevar a sus hijas al colegio y a su vuelta, revelaba cómo había pasado el DJ su primera noche tras salir del hospital. "Está muy bien, gracias", fueron sus palabras.