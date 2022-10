La invitada de esta noche en 'El Hormiguero' este 27 de octubre era Sonsoles Ónega. La presentadora ha estrenado esta semana su nuevo programa 'Y ahora Sonsoles' y asistía al espacio de Pablo Motos feliz por la buena acogida que ha tenido como nuevo fichaje de la cadena. Para compartir esa felicidad por el éxito que está teniendo en este nuevo proyecto, la presentadora acudía de lo más 'chic' al programa, y es que Sonsoles ha escogido un top de cuello halter y falda de tubo rosa que le sentaba divinamente. El color, a parte de favorecedor, está en tendencia. Hasta la mismísima princesa Leonor se atrevía con el fucsia para los Premios Princesa de Asturias.

La presentadora siempre está centrada en su papel como periodista pero esta noche en 'EL Hormiguero' confesaba una anécdota con sus hijos. Sonsoles tiene dos hijos de 10 y 13 años y parece que no les hace gracia que su madre baile. La primera vez que fue al programa se echó un baile con Pablo Motos y eso no gustó a los jóvenes: "Me han pedido que no baile, porque se avergüenzan. Cuando estuve aquí y conté eso de la faja al día siguiente no me hablaban. Yo les decía ¿niños? Solo me dijeron 'cómo cuentas eso', 'no bailas bien, asúmelo", contaba entre risas.

También hemos podido conocer otras facetas de la nueva presentadora de 'Antena 3', y es que Sonsoles fue emprendedora creando una web con una amiga para cazar a las personas infieles: "Descubre al infiel". "Tenía una amiga a la que sus parejas le eran siempre infiel y montamos una página web para cazarlos. Las muchachas cuando se encontraban a un infiel lo publicaban y eso iba por barrios. Yo en mi pueblo salía y buscaba qué infieles hay. Tú salías prevenida" especificaba. En un principio, todo parecía funcionar pero la web no pudo seguir: "empezaron a caernos un aluvión de demandas y dije: 'vamos a cerrar este invento'".