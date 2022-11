La fase de directos marca el principio del fin de cada edición de Got Talent España. Tras la emisión del último programa correspondiente a las audiciones el pasado martes 15 de noviembre, el formato da el salto a su recta final en esta temporada 8. Con nada menos que 48 participantes para afrontar esta nueva fase, cada semifinal supondrá una importante criba que, con alguna que otra dificultad para elegir entre los miembros del jurado, acercará a los concursantes seleccionados a la gran final. Te animamos a descubrir cuándo podrás ver a los finalistas competir por el premio de Got Talent España 8 en Telecinco.



'Got Talent España': fecha de la final de la temporada 8

Aunque en cuestión de emisiones nada está escrito, sí podemos avanzar algo de información en base a la trayectoria del programa desde su estreno. Got Talent España lleva emitiendo las audiciones de su temporada 8 en la noche de los martes casi desde el inicio de la nueva tanda. Por eso, parece lógico pensar, que Telecinco respetará que ese día de la semana siga siendo "la noche de Got Talent" hasta el final.

Si esto es respetado por la cadena de Mediaset, estamos a punto de ver las cuatro semifinales a lo largo de los próximos martes 22 y 29 de noviembre y 6 y 13 de diciembre. Si esto acaba siendo así, podemos afirmar, casi con seguridad, que la final de Got Talent España 8 tendrá lugar el martes 20 de diciembre, en riguroso directo, con la presencia de gala de Edurne, Risto Mejide, Dani Martínez y Paula Echevarría, dispuestos a emocionarse en su última noche como jurado de esta edición y a Santi Millán al frente del formato.