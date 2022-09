Edurne llora en 'Got Talent' y Risto Mejide la consuela. La cantante se ha emocionado hasta las lágrimas tras una de las actuaciones del talent de Telecinco y es que la historia de Zlata, una niña ucraniana de ocho años, le ha llegado al corazón. La pequeña aparecía en el escenario del programa acompañada por José Antonio Checa, su profesor de ballet, que contaba su historia. "Es una niña refugiada ucraniana. Vino por la guerra, obviamente, y le recomendaron mi escuela de ballet. Por supuesto, está becada. La vais a ver, es una pasada, es una artista. Estoy súper orgulloso de ella", decía.

Edurne le preguntó a Zlata si quería dedicar su actuación a alguien y la pequeña lo tenía claro. "Quiero dedicar mi actuación para todos los niños que están en Ucrania y para todos los ucranianos" comentó provocando el aplauso del público y el jurado. La pequeña, de 8 años, bailó la variación de Nune del ballet Gayaneh y emocionó a todos. "Muchas gracias por el apoyo, estoy muy feliz de representar a mi país. Espero que todos vosotros podáis ayudar de alguna forma a Ucrania. Me encantaría poder reunirme con mis seres queridos lo antes posible... Perseguid siempre vuestros sueños, en Ucrania hay un concurso muy parecido y estoy muy agradecida de estar en el de España", decía.

Edurne fue la primera en valorar la actuación de Zlata y no pudo evitar las lágrimas. "Estoy muy emocionada. Primero porque eres una espléndida bailarina. No sé si es porque ahora que soy madre…" decía antes de tener que parar de hablar por la emoción y de recibir el abrazo de su compañero, Risto Mejide. Tras recomponerse, la cantante le dedicó unas emotivas palabras a la pequeña ucraniana. "Pienso en ti y pienso en muchos niños que están viviendo cosas, padres, madres pero sobre todo niños que no sé, me ha llegado mucho conocerte, tu actuación. Yo sé que este concurso no es el de tu país, pero yo quiero que te vayas así" le decía antes de pulsar el botón que le otorgaba el pase de oro.



Tras la lluvia de confeti y las lágrimas de Zlata, Edurne subía al escenario para abrazar a la niña y la pequeña pronunciaba un deseo "Espero que todo se acabe en Ucrania, espero que se acabe", eran sus palabras ante la emoción de todo el jurado en especial de Paula Echevarría.