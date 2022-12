La academa de 'Operación Triunfo' está de luto. Laura Jordán, profesora de voz en 'Operación Triunfo 2005', cuarta edición del talent musical y la primera que emitió Telecinco, ha fallecido, según ha comunicado la cuenta de Twitter oficial del programa. "La familia de Operación Triunfo lamenta la marcha de Laura Jordan, profesora de voz de 'OT 2005' que nos ha dejado demasiado pronto. El abrazo más cálido y cariñoso para sus familiares y amigos. DEP", han escrito en la citada red social.

Laura Jordán formó parte de un claustró que estuvo liderado por Kike Santander como director de la academia y con profesores como Manu Guix, Edith Salazar, Àngel Llàcer y Miryam Benedited, Rafael Amargo, Saúl Garrido, Rubén Olmo y Jessica Expósito. La edición estuvo presentada por Jesús Vázquez y el ganador fue Sergio Rivero y entre sus alumnos se encontraban Soraya, Edurne y Fran Delei, entre otros.

Laura Jordán junto a sus compañeros de ’OT 2005’ y Jesús Vázquez, presentador de la edición. Agencia

Antes de formar parte del equipo de 'OT', la cantante trabajó en el programa 'La noche abierta', presentado por Pedro Ruiz en La 2. También participó en los coros del disco 'Azul' del grupo Elefantes, y fue corista de Marcos Llunas en sus giras de 2003 y 2004. En los últimos años seguía trabajando como profesora de voz en el Aula de Música Moderna y Jazz del Liceo de Mataró. Laura se formó en el Musicians Institute de Los Ángeles, en 2022. Allí aprendió un nuevo método de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de la voz que aplicaba en sus clases.