RTVE prepara Días de tele, el nuevo programa de prime time de La 1. Un espacio que recuperará acontecimientos históricos, grandes eventos y momentos únicos que vimos a través de la televisión y que recordamos todos, analizará sus relaciones con la actualidad, reflexionará sobre el impacto de las noticias que han marcado los últimos 50 años y los personajes que aparecen en nuestros recuerdos, vistos desde la perspectiva actual.

Días de tele será un gran show que cada semana tendrá como punto de partida un hecho o acontecimiento de gran impacto televisivo, y que nos marcó para siempre. Ese evento principal servirá de arranque para abordar otros temas que están vinculados de una manera más o menos directa con él. Y se hará desde una perspectiva actual, y desde todos los prismas: la cultura, el deporte, la moda, la educación, la economía, la igualdad, el consumo, la ciencia o el espectáculo.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

💥 RTVE prepara ‘Días de tele’, el nuevo programa que presentará @Julia_Otero en el 'prime time' de @La1_tve https://t.co/bL3ERuMkpL — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 16, 2022

Para ello, contará con el análisis y la opinión de expertos, además de la presencia en plató de personajes famosos que aportarán su punto de vista sobre los temas que se traten en una charla relajada y distendida, en la que no faltarán las anécdotas personales.

Todos estos contenidos se combinarán con momentos de humor y buena música, que darán ritmo al programa a través de monólogos, actuaciones especiales o happenings en directo. También utilizaremos diferentes recursos narrativos como vídeos de homenaje, secciones con anécdotas de la tele, piezas ambientales de la época o reportajes de calle que darán ritmo y dinamismo a este gran show.

Días de tele: el regreso de Julia Otero a RTVE

La nueva producción de RTVE en colaboración con LaCoproductora tendrá al frente a una de las periodistas referentes de nuestro país, Julia Otero. La locutora gallega vuelve a trabajar para Televisión Española con este gran formato, recuperando así a una figura imprescindible en la historia del periodismo y la comunicación en España en la cadena pública.

Pero Días de tele no solo supone su vuelta a RTVE, sino que también es su primer proyecto en televisión tras su última participación en el programa Ciudadanos para Antena 3 en 2013. Una década más tarde, su empatía, credibilidad, rigor, cercanía y sentido del humor vuelven a situar a Julia Otero como la anfitriona ideal de la nueva propuesta de La 1, como ya lo ha demostrado en múltiples formatos televisivos en los que ha participado a lo largo de su exitosa trayectoria profesional. Un referente incuestionable, reconocido y querido por todos.