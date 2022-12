La primera edición de 'Pesadilla en el paraíso' ha celebrado su debate final después de la sorprendente victoria de Víctor Janeiro el pasado miércoles. En él se ha hecho un rápido repaso por el concurso de todos los finalistas del reality, destacando sobre todo el paso de Víctor Janeiro y lo que su familia piensa sobre ello, sobre todo, Jesulín de Ubrique. A pesar de la comentada ausencia de Bea Retamal, también se ha repasado la relación que ha tenido con Dani García y que ella ha dado por terminada; así como el concurso de Daniela Requena que ha estado marcado por su libertad, sobre todo, a la hora de manifestar quién le gustaba en cada etapa del concurso aunque solo llegó a algo con Iwan Molina, con quien finalmente se distanció.

Pero si algo ha destacado de Daniela ha sido su naturalidad para visibilizar al colectivo trans que no solo lo hacía con su actuación para ganar la inmunidad, sino también hablando con naturalidad de su transición, algo en lo que ha ahondado en este debate.

"Normalmente el colectivo trans estaba ligado al mundo de la noche y lo sórdido pero si alguien me ve a mi, una persona normal, y normaliza la situación... Si ha habido algún niño o niña que se ha sentido identificado o algún padre o madre que ha visto a su hijo o hija en mi, me doy por satisfecha", aseguraba en un vídeo Daniela en el que se alegraba de haber estado arropada en todo momento por su familia. "Sé que mis padres lo han pasado incluso peor que yo pero están felices por mi, por lo que he hablado con ellos, se sienten orgullosos", decía entre lágrimas.

Unas palabras que ponían en pie a sus compañeros, y es que todos aplaudían la valentía de Daniela y lo que había conseguido. "Algunas personas logran ser ejemplos y eliminar estereotipos injustos, y eso ha hecho Daniela", destacaba Marco Ferri.

Pero no todo era bonito, y Daniela, que aseguraba que intentaba borrar los malos episodios, confesaba que siempre hay problemas: "desde chicos que me han rechazado por ser trans hasta incluso en uno de los trabajos en Estados Unidos decidieron no contar conmigo cuando lo supieron. Son situaciones en las que te preguntas '¿qué estoy haciendo mal? soy la misma y no va a cambiar mi forma de trabajar'", pero finalmente se ha conseguido reponer convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza.

Así, la periodista ha querido dar un consejo a quienes se encuentran en el inicio de su transición: "que no tengan miedo que siempre va a haber alguien igual de ellos. Que todo se consigue, adelante. Sobre todo ahora que hay muchos medios. Para mi es muy importante que todas las plataformas, desde un programa de televisión, una serie, la política, todos los tipos, que visibilicemos a las personas trans porque necesitamos ser visibles y normales".