La noche del miércoles en La Resistencia contó con la visita de Lorena Castell, conocida por su papel de colaboradora de Zapeando y ganar la última edición de Masterchef Celebrity. La colaboradora aprovechó su visita al programa de Movistar+ para promocionar su show, 'Bingo para señoras'. Además, le regaló una pegatina del espectáculo que ha quedado en la mesa de Broncano, justo debajo de la de María Pombo.

Nos hemos pasado. Le debemos un regalo a María Pombo. pic.twitter.com/v4UJthBqSI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 1, 2023

El presentador ha aprovechado la ocasión para hacer balance de la trayectoria de Castell, destacando su trabajo en Zapeando y su capacidad para hacer todo tipo de televisión: ''Has estado en todos los principales programas de este país'', comentó divertido.

Durante la entrevista también hubo tiempo para hablar del pasado de la vedette, de sus tiempos de skater cuando salía con un novio grunge y de todo el esfuerzo y trabajo que le ha costado llegar hasta donde está.

David Broncano no dejó pasar esta oportunidad y pidió al equipo un monopatín para que la invitada demostrase sus dotes en la materia. Lorena aceptó el reto, se quitó los tacones y se montó en el skate consiguiendo desplazarse cinco metros antes de resbalar. A pesar de que no llegó a caerse, la colaboradora de Zapeando estuvo muy cerca de tener una caída peligrosa. Broncano, en tono jocoso, añadió: ''Casi hacemos Splash: famosos al agua otra vez''.

Amigos de @zapeandola6, os dejo el corte en el que casi se abre la cabeza @lorenacastell. pic.twitter.com/xw0dBgwqPL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 1, 2023

Las preguntas sobre sexo y dinero

La catalana, además de casi caerse con un monopatín, no dudó en contestar a las preguntas clásicas del programa sobre el dinero y el sexo y, curiosamente, acabó revelando una práctica sexual que implicaba a sus padres en la adolescencia.

Sobre la primera cuestión, la catalana expresó: "Tengo estabilidad financiera". Fue el asunto relacionado con las relaciones el que más controversia generó. Y todo surgió debido a un error. "Partiendo de la base de que tengo un niño, es un poco complicado para los que tengan padres", manifestó. Esa frase dio pie a una conversación sobre si había mantenido relaciones sexuales en casa de sus padres. "He tenido la suerte de tener unos padres permisivos y con mucha confianza. Si cerraba la puerta de mi habitación, ellos nunca entraban", contó.

El mayor deporte de riesgo del mundo no es el paracaidismo, ni la escalada sin seguros, es follar en casa de tus padres con tus padres en la casa. #LaResistencia @lorenacastell pic.twitter.com/oKiAB7MEYd — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 1, 2023

Por su parte, Grison sostuvo que sus padres sí entraban. En cambio, Castell siguió defendiendo su postura: "Cuando eres adolescente y no tienes ningún sitio...".

En cambio, se encontró con ejemplos de Broncano y Grison como un "coche abandonado". "Si tienes pareja estable y estás en tu habitación, igual estás viendo la tele, comiéndote unas palomitas, o estás...", replicó la catalana. Al final, acabó contando que en la actualidad tiene bastante sexo "y de muy buena calidad, que es lo importante".