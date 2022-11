María Pombo es una de las influencers más cotizadas de nuestro país. Su estilo, su presencia en redes sociales y, en los últimos años, también en formatos televisivos como El desafío, han aumentado su popularidad de forma exponencial, no solo para quienes se movían en los entornos digitales, sino también para el resto de la población. Por eso, cuando visita o participa en un programa, los ojos de muchos espectadores están puestos en él. Ese es el caso del martes 15 de noviembre, cuando la madrileña acudió al programa La Resistencia, del canal #0 de Movistar Plus+.

En él dejó más de un titular, alguna que otra anécdota y entró al trapo de muchas de las preguntas de Broncano que, con su habitual rapidez y soltura, sacaron comedia de los momentos más inesperados. Os contamos los momentos más importantes del programa de María Pombo en La Resistencia.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

María Pombo pide el himno de España para entrar al programa.



🇪🇸 Es más española que tú 🇪🇸 Muchísimo más 🇪🇸 pic.twitter.com/APyRkSlj0w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022



María Pombo: las claves de su visita a La Resistencia



La influencer tiene bastante idea de las cosas que se hacen virales y, sin duda, sabe aprovecharlas. Nada más entrar en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba La Resistencia, hizo una petición especial que nadie esperaba. Con motivo de las chanzas que recibió por redes tras su boda por haber escogido el himno de España como una de las melodías que debían sonar durante la ceremonia de su enlace, hace ya 4 años, María Pombo solicitó volver a entrar al programa con el himno de fondo. Eso sí, David Broncano no perdió la oportunidad de transformar este momento en una escena impregnada de comedia al escoger una versión tarareada por David Bisbal que el cantante colgó en sus redes.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

María Pombo enseña su lupa de Instagram y su galería.



Las partes blureadas no son memes de Perro Sanxe. pic.twitter.com/lhuGHjxU2p — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022

Pero este no fue el único episodio para recordar de la edición del 15 de noviembre de La Resistencia. La influencer también permitió echar un vistazo a su Instagram y la galería de fotos de su móvil, pasando algún que otro breve instante de tensión por no revelar conversaciones personales con algunas de sus amigas como Laura Escanes o Dulceida.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

María Pombo: «Obviamente, sabemos de qué pie cojeo. La política me da igual, no me identifico con nadie»



🥲 pic.twitter.com/vzgwhlNRNN — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022

Para terminar, María Pombo explicó que se siente descreída de la política española, pese a lo cual, afirmaba, se considera en medio de los dos extremos políticos. De hecho, ha llegado a confesar que parte de su entorno la califica del signo contrario. "Yo para para los muy fachas soy roja, y para los muy rojos soy facha", exponía.

Además, por si fuera poco, regaló tortilla de patata para todo el público y un viaje al Caribe para dos personas lanzando un avión de papel a los asistentes. Para quienes no tengan Movistar Plus+ ni tampoco su versión Lite, y se perdieron el programa, aquí tenéis un pequeño aperitivo de lo que ocurrió:

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.