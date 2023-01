Este martes, Kira Miró visitaba La Resistencia, de Movistar Plus+, para promocionar su última serie de ficción en Netflix, Machos Alfa, de la que confirmaba que habrá una segunda temporada ante el éxito obtenido. Pero, antes de la charla y nada más llegar, la actriz entregó a David Broncano un curioso regalo. En este caso, uno de temática sexual.

Fue un libro de temática sexual centrado en el poliamor y en abrir la pareja, lo que dejó al humorista perplejo. Mientras ojeaba su contenido, expresaba su admiración ante la cantidad de contratos de consentimiento y cuestionarios en él. “Esto es como ir a Hacienda”, bromeaba el presentador.

Las cláusulas de una relación abierta

La actriz interpreta a Luz en Machos Alfa, una mujer de 42 años que desea convertir su relación en una abierta, y es que no quiere perderse nada. Kira Miró hizo entrega al presentador de un presente que tenía relación con ello: "Es un libro que mi personaje regala a su novio. Es sobre abrir la pareja". “Está muy interesante”, prosiguió la actriz, “es un libro que me dio Alberto Caballero antes de empezar la serie para que me lo leyera y entendiera un poco por qué mi personaje quiere abrir la pareja y tiene esta manera de pensar”. A lo que Broncano quiso saber más al respecto del personaje interpretado por la canaria.

“Mi personaje se llama Luz, ella quiere abrir la pareja, tiene 42 años y no quiere perderse nada: ni el calorcito del hogar ni el calorcito de un buen empotramiento”, aseguraba Miró arrancando los aplausos del público. Entonces, mientras el presentador hojeaba algunas páginas se topó con una especia de formulario previo a rellenar por las parejas con consentimientos a distintas prácticas sexuales.

Lo importante en la relación abierta es leerse bien la letra pequeña y que las dos partes firmen. #LaResistencia @KiraMiro pic.twitter.com/F8CMP1Y16w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 17, 2023

“Como una especie de contrato previo, de si tú estás ok con hacerlo y con recibirlo para que luego no haya confusiones”, aclaraba Broncano. Tras leer algunas cláusulas, Kira Miró trató de justificar su conducta en 'Machos Alfa': "A lo mejor tu pareja te gusta mucho en todos los sentidos, pero a nivel sexual faltan cosas".

Su frase provocó que el presentador gallego quisiera saber si Kira Miró era igual que Luz, aunque la actriz esquivó la pregunta. "No te voy a contar de mí", dijo entre risas. Sin embargo, puso un ejemplo para explicar por qué abrir la pareja, lo que dio otra idea a Broncano: "Es como subarrendar un piso".