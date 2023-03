Raquel Bollo reconoce que su hijo, Manuel Cortés, es un "conquistador" pero de ahí a que vaya a haber 'carpetazo' con Katerina Safarova en 'Supervivientes'... no lo tiene tan claro. Parece que los concursantes, tras la nominación directa de la modelo a Alma Bollo y el tonteo de Kat con el modelo Artùr Daniese, han vuelto a acercar posturas. El gesto que lo demuestra es el que ha tenido ella compartiendo su tarta de cumpleaños con Manuel.

La colaboradora televisiva, y defensora de sus hijos en el reality, se sentaba en 'Tierra de Nadie' y era inevitable sacar el tema del acercamiento entre Manuel y Katerina. "Más allá de que sea un conquistador, quiero resaltar que está siendo un gran superviviente, lo está dando todo. Todos llevan una semana", alegó le diseñadora y añadió "como nadie habla de eso más allá de lo que Kat y Manuel, pues aquí está su madre para decirlo".

Capturas TV

María Jesús Ruiz, que participó en 'Supervivientes 2018', le daba la razón en eso porque "hay otros concursantes que son muy vagos". Pero también opinó sobre el futuro de los dos concursantes. "(Kat) no se va a liar ni con Manuel ni con Bosco ni con ninguno", predijo la Miss España 2004. Algo que también cree Raquel Bollo. "Yo opino lo mismo, ahí te doy la razón", añadió.

La petición de Carlos Sobera a Raquel Bollo

Mientras unos veían que sí habría tema entre Manuel y Katerina y otros pensaban lo contrario, el presentador Carlos Sobera se acercó a Raquel Bollo para hacerle una petición. "Solo te pido una cosas, porque te van a llegar toneladas de caviar, reparte", le dijo. "¿Caviar? ¿A mí? ¿Tu crees que la rusa me va a dar caviar o me va a dar otra nominación? Si me llega, yo os doy", contestó Raquel, que está preocupada por la nominación de Alma y su 'bajón' tras las prueba de recompensa.