‘Sálvame’ ha arrancado la tarde con Lydia Lozano en los exteriores y Kiko Matamoros muy enfadado en plató. ¿El motivo? Las últimas palabras que la periodista había dicho sobre la futura boda del colaborador de la cual han contado ya algunos detalles, algo que el propio Matamoros le reprochaba tras su reencuentro: el colaborador le echó en cara a su compañera lo que dijo de su futura mujer, de su boda y de la invitación.

Y es que desde la reunión previa a la emisión de ‘Sálvame’, la tensión ha estallado entre ambos pues era la primera vez que Lydia Lozano y Kiko Matamoros coincidían después de lo que la periodista dijo de Kiko y su entrevista con Marta López Álamo en el ‘Deluxe’.

Channel 5

Lydia se quejaba de haber sido invitada a la boda por televisión y se dio por aludida cuando se dijo que Marta había influido en la lista de invitados. Creyó que era ella quien quería invitarla y no Kiko, a quien conoce desde hace 18 años, con lo que se mostraba dolida. "Si tú me escuchas decir eso en directo, me llamas en publicidad y me dices que es una tontería que esté molesta por esa invitación pero no montas la que has montado en la reunión", decía Lydia a lo que Kiko le echaba en cara que había sido ella quien había levantado el tono.



“Yo sí que lloré el lunes, me pareció desagradable, duro y feo, una grosería de un tamaño increíble que un acto de buena voluntad y de cariño se convierta en algo feo”, le echaba en cara Kiko Matamoros a Lydia. Según el colaborador, no es cierto que haya discutido con Marta para invitar a Lydia: “Es mentira, yo no he discutido, he dicho que he conciliado la lista. No sé qué tiene de feo o de malo y nadie se puede ofender por eso”.

En medio de la bronca, Lydia criticaba a Kiko de acusarla de tacaña, lo que Kiko aseguraba que había sido una broma, como así también lo entendieron algunos de los presentes en la reunión. "Me ha parecido muy feo", añadía Lydia quien confirmaba que, de momento, y tras ser invitada de esta forma, no tiene pensamiento de ir a la boda de su compañero.