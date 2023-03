Adrián Blanch llora desconsolado tras ver las imágenes de la deslealtad de su novia Naomi Asensi en 'La isla de las tentaciones'. El joven entró en el reality de República Dominicana de la mano de su novia, Naomi Asensi, pero enseguida cada uno encontró en su Villa a un soltero que le tentó: él con Keyla Suárez y ella con Manu Napoli. El valenciano sintió una conexión muy fuerte con su soltera, de hecho, se dejaron llevaron y se besaron algo que no sentó bien a su chica que decidió dejarse llevar también con el italiano y compartieron besos en la Villa. Pero la pasión está pudiendo con Naomi y Napoli y la pareja ha compartido siesta y relaciones sexuales, imágenes a las que Adrián debe enfrentarse en su nueva hoguera.

Antes de ver las nuevas imágenes de Naomi, Adrián hablaba con Sandra Barneda y le decía que esperaba que su novia y el italiano no hubieran ido a más. "Espero que la conexión de Naomi no haya podido llegar a más, pero mi cabeza me dice que me prepare para lo peor", expresaba y aseguraba que si solo había besos, estaba dispuesto a perdonar. "Dejarse llevar, que luego yo le venga a la mente y le haya comido el arrepiento, como me ha pasado a mi es lo que me haría perdonárselo", decía antes de enfrentarse a las nuevas imágenes de Naomi y Napoli.

Adrián ha visto cómo su novia besaba al italiano y no ha podido reprimir las lágrimas. "De verdad que me quiero tirar al mar, me siento ridículo y me siento un panoli. Porque yo he confiado en ella hasta el final y eso lleva velocidad de crucero" decía antes de ver las relaciones sexuales entre ambos. "Me piro, no quiero ver esto. Me piro a mi .. casa, que le den por culo. Que asco, tío. Se ha olvidado de mí" gritaba mientras abandonaba la hoguera y, para sorpresa de todos, se metía en el mar.