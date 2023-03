Meterse en un reality como 'Supervivientes' está muy bien para darse a conocer y para ganar dinero, pero una -y por 'una' nos referimos a Adara Molinero- también tiene que tener en cuenta que su vida privada o su pasado también pueden salir a la luz. La ex azafata se vio en una 'encerrona' orquestada por Jorge Javier Vázquez durante la emisión de la última gala, en la que resultó expulsado Artùr Dainese, y cuando el presentador quiso tener unas palabras de alivio para el ucraniano y decirle (antes de saber que sería eliminado) que no pasaba nada por no tener un gran apoyo en España porque algunos ex concursantes de reality con su perfil pudieron desarrollar una carrera en la televisión... no se le ocurrió mejor ejemplo que Gianmarco Onestini (ganador de 'El tiempo del descuento').



"No te preocupes, hay muchísima gente que ha llegado a España absolutamente desconocida y eso no ha sido un impedimento a que lleguen a puestos importantes en los realities que han participado", le dijo Jorge Javier a un preocupado Artùr por la falta de apoyo, y le puso como ejemplo nada menos que al ex de Adara. A la joven le cambió la cara. "Ya empezamos...", dijo ella desde el grupo con cara de exasperación.

Mediaset

"Pregúntale a Adara por Gianmarco", dijo con algo de mala baba Jorge, mientras Adara intentaba salir del paso como podía, y es que la situación le parecía muy incómoda ya que, a pesar de que estuvieron juntos, no quiere saber nada de él ni hablar de lo que ocurrió. "Es un chico italiano... y estuvo en unos cuantos concursos. Era del mismo estilo que tú", dijo Adara sin demasiado ímpetu.

El presentador, sin embargo, le terminó de contar a Artùr el resto de la historia, viendo que ella no daba ningún detalle: "Luego que te cuente, pero Adara y Gianmarco formaron una pareja absolutamente maravillosa en un concurso en España, eso no lo podemos olvidar". Todos rieron, incluida ella, aunque con sus gestos dejaba claro que era una conversación que le hubiera gustado evitar.

Mediaset

La truncada historia de amor de Adara y Gianmarco

Adara y Gianmarco se conocieron en la séptima edición de 'GH VIP', que ganó ella, y luego coincidieron en 'El tiempo del descuento' un mes más tarde (que ganó él). Su historia de amor fue seguida por millones de telespectadores semana a semana, pero no acabó nada bien: apenas unos meses después, en medio del fatídico 2020 -y en pleno confinamiento-, la pareja no terminó de cuajar, y tras una gran discusión, con rumores de tonteo entre ella y Rodri Fuertes (su vecino, con el que luego tuvo una larga relación), él decidió dejarlo todo y marcharse de nuevo a Italia, momento en el que ella se quedó sola tras haber roto con el padre de su hijo (Hugo Sierra), no se hablaba con su propio padre y su madre se había ido a concursar a 'Supervivientes 2020'. Un año que, desde luego, a Adara le gustaría borrar de su vida.