A pesar de que estas primeras jornadas de concurso tras el inicio de la nueva edición de 'Supervivientes' ha habido tiempo para la bronca entre Asraf y Ginés y también tensión entre Adara, Jaime y Diego, parece que también hay tiempo para el amor y las risas, y es que ya hemos vivido también ¡el primer beso! Eso sí, sin consentimiento alguno, pero los protagonistas se lo han tomado a cachondeo. Estos días, la primera en celebrar su cumpleaños (después, eso sí, de la presentadora Laura Madrueño, que hasta recibió un regalo de su novio en Honduras) ha sido Katerina Safarova, motivo por el cual recibía una tarta que podía compartir con dos compañeros. Los elegidos eran Manuel Cortés y Alma Bollo, y los demás no podían evitar mirar con envidia, como Adara Molinero.



La ex azafata se acercaba a Manuel, con el que ha hecho muy buenas migas, para pedirle que, por lo menos, le echara el aliento, ya que no podía probar la tarta, momento en el cual, Manuel, sin cortarse, se acercaba demasiado a Adara y le 'robaba un beso'. La ex gran hermana se quedaba picueta y se llevaba la mano a los labios con sorpresa: "Eh, tú, cabrón... pero tío, ¿de qué vas?", decía ella, que no sabía si reír la broma o si realmente su compañero se había sobrepasado. "Me has tocado...".

A pesar de que Manuel se reía, cuando veía la cara de seriedad de su amiga, a él se le cambiaba el gesto: "Si no te he hecho nada. ¿Qué estás diciendo, Adara? Parece mentira... es de cachondeo". Mientras algunos de sus compañeros, como Jaime, miraban alucinados por lo que acababan de presenciar, Manuel se defendía "Si yo nada más que sé cuidarla...". "¿Pero qué está pasando en esta isla? Yo flipo...", respondía Adara intentando quitarle, finalmente, hierro al asunto.

Sin duda, un beso que podría haber salido muy caro. Un tiro que a Manuel le salió por la culata, pero que, finalmente, ha quedado en una anécdota más.