María Aguilar es una de las solteras más conocidas de la última edición de 'La isla de las tentaciones'. ¿El motivo de esto? Su relación en la Villa con David Vaquero -novio de Elena Adsuara-, quien cayó en la tentación de su soltera favorita. La influencer no solo ha dado que hablar por su paso en el concurso, también lo ha hecho con su último movimiento en redes sociales. David y María ya se conocían antes de entrar al reality show por Instagram, pero ha sido el formato de Telecinco quienes le ha 'desvirtualizado'. La conexión entre ellos al inicio fue increíble, y poco a poco a ido a más, incluso provocando el desmayo de Elena, novia de David en plena grabación: "Elena está bien. Ha sido una bajada de tensión, pero el programa cree que lo mejor es que la veáis ya en la villa", les explicaba Sandra a las otras participantes. Por otro lado, el albaceteño no solo ha visto las imágenes de su novia destrozada, también se ha enfrentado en una hoguera de confrontación con... ¡su suegra!, que fue con las pilas cargadas: "Has cambiado a la barbie por la muñeca chochona", le decía al ver las imágenes de David manteniendo relaciones sexuales con María.

Mediaset

El programa continúa, y en la villa la relación entre ambos va viento en popa. Lo que aún no sabemos -y tendremos que esperar a que se finalice el programa y hagan su reencuentro- es si actualmente siguen juntos, pero si sabemos cuál ha sido la última polémica de María Aguilar en redes y por qué ha recibido un montón de críticas.

La influencer publicaba en su Instagram una foto de su funda rosa con el logo de Barbie: "Es lo más", calificaba. Una imagen que varios usuarios han visto como un ataque hacia Elena ya que ella entró a 'La Isla de las tentaciones' presentándose como Barbie y Ken. "Si llego a saber que va a tener tanta bola no lo subo. Es una funda de móvil, amo las fundas, tengo como 40 de miles de años, me la regalaron antes de la isla y me encanta. No es una provocación ni nada", comentó.