A Pablo Motos le gusta tenerlo todo bajo control, pero hay veces que no puede ser así. Desde que empieza hasta que acaba 'El Hormiguero', el presentador siempre está pendiente de que todo salga como está en la escaleta. No es una tarea fácil: es un programa en directo y con entrevistas en las que nunca sabes cómo van a reaccionar los invitados, pero Pablo, como 'maestro de ceremonias', va dando paso a las distintas secciones para que todo salga según lo planeado en la reunión previa. Son más de 15 años haciendo el programa y es raro que el presentador se despiste y se salga del guion por eso, que algo así ocurra, es noticia.

El Hormiguero

El músico Kiko Veneno visitaba 'El Hormiguero' para presentar su documental 'Un día Lobo López', en el que se adentra en el contexto vital que marcó la creación del álbum 'Échate un cantecito', un álbum que cambió la suerte del autor. Tras hablar de sus comienzos en el mundo de la música, el artista ha interpretado 'Joselito', uno de sus temas más populares, pero no lo hizo solo: Pablo Motos le ha acompañado con la guitarra en mano. Y tan emocionado estaba con el momento que acababa de vivir que se le olvidó seguir el orden de las secciones del programa. "Lo tenemos que dejar aquí, que tengo la tertulia... Ha sido un honor volver a verte", decía el presentador al invitado. Para segundos después añadir: "Ahh no no, qué vamos a la ciencia. Me he equivocado. Perdón, perdón, que se me enfada Gálvez".

El Hormiguero

Marrón está de baja por paternidad y su sustituto esperaba entre bambalinas para mostrar al invitado el experimento que había preparado. "¿Te has olvidado de mí?", le preguntaba Miguel Gálvez a su 'jefe'. "Me he olvidado de ti", reconocía el presentador.

El Hormiguero

El despiste de Pablo Motos no pasó desapercibido para los espectadores del programa ni tampoco para los colaboradores que iban a participar en la tertulia: Luis Piedrahita, el Monaguillo, Damián Mollá y Juan Ibáñez. Este último fue el que tomó la palabra: "Qué guay, que querías hacer la tertulia justo después de la entrevista. ¿Cuál era tu plan exactamente? Hubiera sido muy gracioso si hubieras tirado para delante. Lo dejamos para quienes lo quieran ententer...". Pablo Motos, ante las palabras del colaborador zanajaba el tema: "Estamos en directo. A veces, se me va la olla".