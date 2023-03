Gabriela Arrocet es la nueva concursante de 'Supervivientes 2023'. Llegaba a Honduras tras el abandono de Patricia Donoso, pero lo que no se esperaba era la situación que iba a vivir y es que le ha pillado la peor parte nada más llegar.

La hija de Bigote Arrocet saltaba desde el helicóptero y se convertía en la nueva habitante de la isla. Aterrizaba dispuesta a disfrutar del concurso y dar lo máximo, aunque no se esperaba que lo peor del concurso le tocara justo al segundo día. El mal tiempo en la playa ha hecho que se derrumbe y rompa a llorar: "Es muy fuerte todo, demasiado malo todo", expresaba a sus compañeros entre lágrimas.

De esta forma, Asraf Beno, Diego Pérez, Arelys Pereira, Ginés Corregüela y Adara Molinero -nominada de esta semana- se lanzaban a abrazarla y a apoyarla. "Lo único bueno son ustedes, son el mejor equipo al que podía haber llegado", decía la cantante y presentadora chilena.

"Tu no te preocupes, vas poco a poco", le aconsejaba el 'Rey del bocadillo', mientras que la madre le Yulen Pereira -expareja de Anabel Pantoja- le decía que en una semana estará adaptada. Adara también le ha dedicado unas palabras: "Es que has entrado en los peor. A ver, no te voy a decir que esto es un resort pero es mucho mejor. Con sol, tienes tu rutina, vas a pescar, no estas toda mojada", señalaba.

Telecinco

Por su parte, Gabriela Arrocet decía que "no se imaginaba una tormenta tan dura como la que pasó" y destaca que fue nada más llegar a la isla: "Llevo dos días y ha sido llegar a lo peor", calificaba. Además, la chilena piensa que sus compañeros de concurso "son muy fuertes" y Adara le consolaba: "Tú piensa que todos hemos pasado por lo mismo".

Esta claro que su equipo ha sido clave para que Arrocet mantuviera la calma y la garra durante su primera semana, aunque todo ha dado un giro. Y es que justo este jueves, tras la expulsión de Sergio Garrido del equipo contrario, la organización ha decidido compensar los equipo cambiándola de grupo, sufriendo una mejora sustancial en las condiciones pues pasará a playa Royal.