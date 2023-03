La edición de Supervivientes 2023 está siendo una de las más accidentadas. Solo han pasado cuatro semanas y ya ha habido unas cuantas evacuaciones y atenciones médicas por accidentes en las pruebas, con la multiusos o con machetes. Problemas que, lejos de frenar siguen sucediéndose y es que los concursantes lo están dando todo en esta edición.

Ana María Aldón ha comenzado la gala de este domingo muy preocupada por su hija. Nada más arrancar, el programa conectaba en directo con las dos playas, y cuando le tocaba el turno a Playa Royale, la diseñadora se fijaba en un detalle que hasta ahora desconocía: Gema tenía el codo vendado. "¿Me puedes decir qué le pasa a mi hija? Que no me dice nadie nada", preguntaba a Ion Aramendi.

Telecinco

Tras unos momentos de angustia para la ex de José Ortega Cano, respondía. "Se hizo daño durante la prueba de líder del jueves y el equipo médico le ofreció atención en un primer momento que rechazó, hoy ya la ha aceptado y desde el punto de vista médico no tiene nada que la impida seguir realizando su supervivencia", explicaba.

No obstante, Gema se dolía del brazo a la hora de hacer la prueba de recompensa. Junto con Alma Bollo tenía que formar un puzzle para finalizar el reto, pero durante su elaboración era incapaz de doblar o levantar el brazo. Finalmente, terminaban con éxito y la tanatoesteticista, lejos de animarse se mostraba con un constante gesto de dolor.

Telecinco

A su vez, el presentador se fijaba en otro detalle: Gema Aldón había cogido el saco y lo había subido a la barca. "¿Por qué ha cogido el saco? Nadie tenía que cogerlo". Una pregunta para la que Gema daba respuesta después. "Llevo tres días que tengo algo en el codo, no sé qué tengo, se me inflama, he tenido una hija y ni eso me ha dolido tanto, y hoy he tenido una infiltración y ya creo que después de tres días rabiando y 23 días durmiendo en la esterilla, mi concurso ha llegado a su fin. No puedo más ni física ni psicológicamente".

En este momento, Ion le recalcaba que si decidía abandonar tendría que enfrentar todas las consecuencias, algo de lo que Gema era totalmente consciente: "voy a hacer frente y me voy a España", sostenía. "No vas a volver a pasar una noche igual, hay algo que se me escapa y no tiene que ver con el dolor", le decía Ion intentando convencerla y es que todos lamentaban que tomara esa decisión pues está siendo una de las mejores.

Telecinco

Rota en llanto, Gema volvía a conectar con España, momento en el que conectaba a Ana María Aldón que le pedía perdón por no confiar en ella "me has dejado a la altura del betún", aseguraba, "perdóname por todas las veces que te hice sentir que no podías, el listón te lo dejé alto pero estás creciendo por encima de este listón". "Es muy duro, lo sé pero que tu hija está muy orgullosa de ti". "Abandonar el concurso no es una opción porque esto va a frustrar tus sueños. No es una opción. Puedes llegar a la final y tienes el apoyo de toda España", sentenciaba, subrayando que "todas tus preocupaciones están bajo control". "Esta es tu única oportunidad, Gema, no hay más oportunidades, este es tu tren, Gema, no te bajes". Unas palabras que convencían a la joven que pedía a su madre que hablara a su hija de ella para que no se olvidara de ella.