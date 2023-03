Si hay una disputa que ha escalado y preocupado en Supervivientes, esta ha sido la de Asraf Beno y Manuel Cortés. Lo que comenzó con un roce por motivo de Katerina Safarova, al final se ha convertido en una disputa personal que ha salpicado a sus familiares y es que Raquel Bollo e Isa Pantoja tuvieron un gran enfrentamiento en el plató que terminó afectando incluso a Kiko Rivera. Y es que el conflicto no se ha quedado solo en los motivos de la convivencia sino que todo apunta a que venía de antes, por ello la propia Alma criticaba que su hermano siguiera la corriente al prometido de su prima. "No le des lo que él quiere", le decía en la Palapa.

Ahora, hemos conocido cuál es el verdadero origen de esta bronca que ha tenido graves consecuencias en el exterior y que ha terminado con Raquel Bollo rompiéndose en su primer programa de 'Fiesta', donde ha comenzado a ser colaboradora, con Isa sorprendida por los comentarios de su primo.

Telecinco

Precisamente era en la Palapa, durante la publicidad, cuando Manuel y Asraf continuaban con el conflicto revelando el motivo por el que todo había estallado por los aires de la forma en la que lo había hecho.

Allí, en calma, Manuel reconocía que él fue el que sacó a su prima acusándole de formar un 'pack': "Te dije 'un pack eres tú con mi prima hace cuatro años' en respuesta a lo que tú me dijiste de que yo hacía un pack con mi hermana". Una frase después de revelar el gran motivo de la discusión: "Tú me has dicho fuera de cámara que lo que a ti te duele es que no defendiera a mi prima cuando su hermano le atacaba. Te duele que mi primo es mi hermano, te duele que revientes", le espetaba Manuel a Asraf, algo que él negaba tajantemente asegurando que venía con la historia aprendida y ensayada, lo que Manuel negaba.

Telecinco

El motivo de la convivencia que desató todo fue que la mitad del grupo -Manu- querían dividirse para que unos pescasen y otros hiciera fuego, mientras que la otra -Asraf- quería primero se esperara a tener el fuego para salir después a pescar. "Cuando quiere hace fuego en dos minutos y lleva dos días que no quiere", comentaba Manu por lo bajo. Pero esto se iba de madre rápidamente y terminaban estallando.

"Poquito a poquito te estás retratando todo", aseguraba Manu acusándole de ser falso y pidiendo que fuera "un hombre de una vez", después de que no reconociera que había dejado caer un comentario en el que echaba en cara que Asraf le hubiera recriminado por no haberle esperado para salir a pescar al día antes. "Llevas maquinando toda la mañana", aseguraba Asraf, "a mi lo que me molesta es que tengas un afán de pesca que te cagas".

Tras la bronca, Asraf, entre lágrimas se acercaba a Manu para pedirle reconciliarse, a lo que Manu le echaba en cara: "¿Por qué te pones a llorar siempre? Hemos discutido y ya. A mi no me gusta a nadie ver llorar". "Si lo controlase, no lloraría", contestaba Asraf, quien pedía disculpas al primo de su novia a quien le decía que "la cosa es que no pensemos mal el uno del otro". "Yo lo voy a intentar pero estoy viendo cosas de la convivencia contigo que no me gusta", le decía Manuel. Una reconciliación que presenciaba Kat quien le pedía a Asraf que se fuera porque quería disfrutar del desayuno a solas.