Adrián Blanch se ha enfrentado a una de sus peores hogueras. En esta última entrega de 'La isla de las tentaciones', el valenciano veía por primera vez las imágenes más duras de Naomi Asensi manteniendo relaciones sexuales con su tentador Manu Napoli, y su reacción ha preocupado a Sandra Barneda.

Naomi Asensi y Adrián llegaron juntos a República Dominicana, pero con el paso de los días se fueron dejando llevar con sus respectivos solteros. Adrián cayó en la tentación de Keyla Suárez dándose un beso, mientras que Naomi, tras enterarse de ese contenido, decidió dar rienda suelta a su relación con el italiano -que ya ha participado en otro programa televisivo anteriormente-.

Lo cierto es que la relación entre la valenciana y Napoli no ha sido solo un beso, han ido más allá, incluso han pasado del odio al amor: de discutir a tener sexo en la ducha. Ahora, Adrián ha visto esas imágenes de Naomi , las cuales no había visto anteriormente: "Voy a encajar el golpe hasta el final y que sea lo que tenga que ser. No sé que Naomi me voy a encontrar. Al final ella también ha actuado por impulsos", estas eran sus palabras antes de ver el contenido de su novia.

Telecinco

Conforme iban avanzando, Adrián se mostraba más preocupado: "Me estÁ dando un calambre en el estómago", decía después de ver las imágenes de la ducha. Acto seguido, Sandra Barneda le preguntaba si se encontraba bien, y él le respondía que no. Lamentablemente, ya no pudimos ver lo que sucedía porque se cortaba el programa, tendremos que esperar hasta la próxima semana.

Telecinco