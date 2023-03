'La isla de las tentaciones' está que arde y Naomi Asensi y Manu Napoli ya no ocultan su pasión. La valenciana llegó a República Dominicana con su pareja Adrián Blanch, pero tras ver un beso de su novio con su tentadora favorita Keyla Suárez, decidió dejarse llevar con el italiano que era su soltero favorito. Pero no todo está siendo de color de rosa entre Naomi y Napoli ya que ambos han protagonizado alguna que otra discusión. En una de las últimas fiestas de la villa, él le preguntaba a ella si estaba disfrutando, y Naomi le respondía que sí aunque Napoli mientras tanto miraba al mar porque "le relajaba" los que ha provocado el enfado de la valenciana. Ante el pasotismo de su tentador, se marchaba para, según ella, ir a ponerse el bikini: "Me he subido a la habitación porque no soporto a Napoli. Estoy muy cabreada, estoy muy harta y se lo va a tener que currar", ha dicho la pareja de Adrián Blanch.

Telecinco

Los dos se reencontraban en la piscina y Naomi le decía que le acompañase a ponerse el bañador y le decía al italiano que "no podía discutir" y que "era muy flipado". Y cuando parecía que la discusión entre ellos iría a más, lo siguiente que vimos es a Naomi y Napoli -que ya ha salido alguna vez en un programa de televisión- en la cama besándose. "Me molesta la luz", le decía la valenciana y tras descubrir cómo se apagaba, procedían a darle rienda suelta a su amor. Pasaron del enfado al sexo en minutos. Naomi le decía que "todavía estaba enfadaba" mientras se daban mimos y Manu le contestaba que "no se lo cree". Tras los primeros arrumacos, ambos deciden irse a la ducha y, allí a oscuras, pasaron del odio al amor para disfrutar de relaciones sexuales.