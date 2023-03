Gabriela Arrocet parece que ha entrado en el concurso de Supervivientes con la pistola cargada. Si nada más pisar lanzó una pulla a María Teresa Campos, y reveló el mote que había puesto a sus hijas, la hija de Bigote Arrocet sigue cargando contra ellas sumando un nuevo enemigo a su lista: Kiko Matamoros.

La nueva superviviente ha apostado por revelar junto a sus compañeros de Playa Royale todos los detalles que le han molestado de las tertulias que se han formado a lo largo de los últimos años sobre la relación de su padre con María Teresa, y sus polémicas palabras sobre las hijas de la periodista. Revelaciones que parece que tenía enquistadas y que está soltando con mucha inquina sorprendiendo a sus compañeros.

Telecinco

Parece que su inquina no va dirigida solamente a las hermanas Campos, de quienes ha revelado el origen de su rivalidad, sino por todos los colaboradores de Sálvame, y ahora le ha tocado el turno a Kiko Matamoros. Y es que le ha acusado de mentir sobre su padre en las tertulias en las que se ha hablado de la relación que mantuvo con María Teresa: "Matamoros inventa puras mentiras, no sabe ni leer. Habla de Pinochet y aquella época, por favor... lo máximo que se ha leído es la Cenicienta, si acaso. Lo que no conoce es el respeto, es un misógino"

Durante la conversación, Raquel Arias se quedaba boquiabierta mientras que Gabriela continuaba criticando al colaborador: "tendría que nacer de nuevo el Matamoros para llegarle a la punta del pie a mi papá. Matamoros no sabe lo que es el respeto", señalaba.

En el plató, Carmen Borrego, quien aseguraba que las palabras de la concursante sobre su familia le afectaban "cada vez menos", le advertía sobre elegir a su compañero de Sálvame como nuevo enemigo a batir: "Kiko Matamoros es un mal enemigo".