Raquel Mosquera y Gema Aldón no son mejores amigas, y así lo han demostrado en su última pelea en 'Supervivientes'. El detonante de esta nueva discusión han sido las diferentes tareas repartidas en la playa y una sartén. Todo comenzaba cuando la peluquera dejaba el utensilio de cocina en la orilla para que se ablandase y en cuanto la hija de Ana María Aldón lo ha visto, ha ido directa a recordárselo. Acto seguido, la viuda de Pedro Carrasco le explicaba por qué lo había dejado y Gema le contestaba que se lo ha dicho porque "ayer también se le olvidó".

Además, la gaditana no ha podido evitar decir: "Tú me recalcaste a mí que se me olvido la esterilla, pues yo te recalco que se te ha olvidado la sartén", le replicaba y con estas palabras estallaba la guerra entre ellas dos por el reparto de las tareas.

La joven le echaba en cara a Raquel Mosquera que era Alma la que estaba fregando los utensilios, mientras que la peluquera le decía que "todos los días" limpiaban la vajilla ella y Raquel Arias. "Yo no me voy a poner a ese nivel", apuntaba Arias y añadía Mosquera: "Yo no vengo a un concurso a estar lamentándome todo el rato, 'ay mi niño, ay qué pena', vengo a estar al máximo", expresaba.

En la Palapa, la tensión entre ambas continuaba. Raquel Mosquera ha criticado a Gema acusándola de creerse "la reina de la playa" puesto que "quiere dominar el fuego, la cocina y todo".

Asimismo, Alma Bollo también ha hablado sobre el reparto de las tareas: "Si yo me encargo de cocinar, del fuego, no duermo... y encima me encargo de fregar, ¿Cómo sobrevivo yo aquí?", comenta. Y tras este rifirrafe, Gema Aldón y Alma han nominado a Raquel Mosquera.