Isa Pantoja ha llegado a Honduras. La hija de Isabel Pantoja ha sido la encargada de dar una sorpresa a su novio, Asraf Beno, quien se encuentra viviendo unos momentos muy difíciles en Supervivientes después de verse nominado por segunda semana consecutiva.



"Este es el Asraf que yo conozco en mi casa, del que yo me he enamorado", explicaba Isa Pantoja nada más llegar a la conexión en directo de Honduras, un Asraf que no ha gustado nada a sus primos, Manuel Cortés y Alma Bollo. Sobre todo Manuel quien ha protagonizado varios conflictos con el novio de Isa: "Manuel es el que más me ha decepcionado por las maneras en las que ha peleado con Asraf", aunque Alma tampoco se libra. Ahora, tras hacer nuevos grupos Asraf se ha separado de sus dos primos, algo que para Isa es positivo y que ha permitido al joven tener un cambio de mentalidad que sus nuevos compañeros han agradecido.



Telecinco

Pero el reencuentro no fue fácil y es que la producción ponía a Isa Pantoja en una jaula en el mar agarrada a una cuerda que solo podía acercarla si respondía igual que su novia a varias preguntas. "Lo que me va a costar que estés aquí", bromeaba Asraf.

La pareja ha demostrado su complicidad descubriendo que Asraf canta peor, Isa tiene peor despertar pero cocina mejor y que fue Asraf quien dio el primer 'te quiero'. Unas respuestas que han permitido a Asraf acercar a su chica a la orilla y, sin esperar a abrir la jaula, ya se lanzaba a besar a su novia.

Telecinco

"Te echado mucho de menos, ¿tú a mi?", le decía Asraf mientras la abrazaba entre lágrimas. "Te echo de menos. Veo cosas todos los días", le contestaba Isa. "De todas las veces que he venido es la más importante porque creo que lo necesitaba (...), porque otras personas estaban más o menos bien cuando he ido a visitarle y sé que él necesitaba esto", añadía. Isa tenía que recordar a su novio que la jaula seguía cerrada: "¡pero ábreme!". Finalmente abría la puerta y la cogía en brazos rápidamente para sacarla de ahí.

Tras el momento más romántico, Isa no paró de dar consejos a su chico. "Mira por ti, no te quites mérito, no sufras por mi", aseguraba Isa, "no discutas sobre la razón. Estoy bien, sufro pero estoy bien. Tienes que ser tú y lo estás haciendo súper bien. Eres la persona que quiero que la gente conozca, ve lo positivo, haz cosas, da igual quien se enfade, haz lo que sientas".



Telecinco

"Nos dejarán una noche o algo...", pedía Asraf, algo que Isa dudaba y que Ion confirmaba segundos después. "Te amo mucho", le decía Asraf mientras Isa le repetía que se sentía orgullosísima de él: "fuerza y alegría", le pedía para despedirse entre lágrimas y besos. Para rizar el rizo, Asraf llevaba en brazos a su novia hasta la barcaza. "Te amo, te quiero, te adoro", gritaba Isa mientras la barca se alejaba y Asraf le seguía hasta que podía hacer pie en la playa sin perderla de vista en el horizonte. Una romántica despedida que el plató acompañaba de la banda sonora de Oficial y caballero.