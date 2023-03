'Supervivientes' se puede convertir en el motivo de un cisma familia entre los Pantoja. Los primos de Isa Pantoja, Manuel Cortés y Alma Bollo han encontrado un enemigo en la isla: Asraf Beno. El prometido de su prima ha sido el primero con el que los jóvenes concursantes han tenido problemas en la convivencia, algo que, al menos con Manuel, se ha convertido en todo un caos. Y es que se ha enquistado la relación entre ellos después de varias peleas.

Parece que la relación entre Manuel y Katerina y la predisposición de Asraf de hacer cosas para el grupo han sido el primer motivo del estallido de las broncas con Manuel pero la forma de actuar del prometido de Isa ha hecho el resto. Unas broncas que han ido a más y que han provocado incluso una guerra entre Isa Pantoja y Raquel Bollo en plató. Y lejos de calmarse, la relación se ha tensado más.

Telecinco

Este jueves, Asraf y Manuel veían una de sus broncas desde la Palapa, tras lo que Asraf confesaba que "hoy hemos acercado posturas y hemos dicho que vamos a intentar llevarnos más o menos bien", unas palabras que Manuel parece que no comparte puesto que nada más terminar continuaba con el motivo de la discusión señalando que él no había sacado ningún tema de fuera, algo que Asraf negaba: "él me vino con cosas de fuera, diciéndome que el pack lo hacía yo con Isa desde hace cuatro años".

Tras una bronca enconada, Manuel aseguraba que "he encontrado en Asraf una persona que no conocía", acusándole de ser "falso" y actuar detrás de las cámaras de forma diferente: "va por detrás, habla sucio, cuchichea con los compañeros...". "Cuando la pelea es de la convivencia la lleva a un extremo de sacar cosas de fuera, y ahí conmigo pierde porque de su familia y su mujer, mi hermana y yo no hemos hablado. Él me reprocha que mi primo es mi primo, y no puedo hacer nada".

Telecinco

Ante estas palabras, Manuel y Asraf se enzarzaban en una pelea que se mantenía durante uno de los cortes de publicidad sin prácticamente parar hasta que Jorge Javier volvió a conectar con la Palapa, momento en el que Alma Bollo finalmente ponía serenidad entre los dos dirigiéndose a su hermano: "Que no entres donde él quiere, que lo viene aprendido desde el minuto uno, viene a hacer tele. Tú hazte tu concurso. Y a ver si te das cuenta de la gente que te quiere y la tienes en la mente, un poquito".

Desde el plató, Isa Pantoja miraba con gesto de reproche las palabras de su prima, quien minutos antes había confesado que le daba pena lo que estaba ocurriendo por su relación con ella: "me da pena por lo que hay fuera, mi hermano y yo tenemos una relación con una persona fuera que no tiene porqué verse afectada por esto".