Laura Madrueño regaña a Katerina Safarova en 'Supervivientes'. La influencer de origen ruso, que ha compartido besos con Manuel Cortés en las playas de Honduras, está nominada esta semana y no para de decir que quiere abandonar el concurso. No es la primera vez que la modelo de origen ruso expresa su deseo de no seguir en Honduras. Durante sus primeros días en la aventura, Katerina ya hizo el amago de abandonar aunque recapacitó y continuó en el reality y después estuvo muy baja de ánimos por las contínuas picaduras que sufrió. "No son solo la picaduras, es todo, abres los ojos y es todo un horror de playa, no quiero seguir aquí", comentaba entre lágrimas a Ginés Corregüela.

Tras la nominación, Katerina Safarova ha dejado claro que quiere abandonar 'Supervivientes' y, en la ceremonia de salvación de 'Tierra de nadie' mientras Zaira, Asraf y Adara hacían un alegato para continuar en el concurso, ella pronunciaba unas palabras que decepcionaban a todos pidiendo su expulsión. "Me lo he pasado bien, he dado todo en este concurso pero me quiero ir", aseguraba. Unas palabras que causaron la indignación de Laura Madrueño.

Telecinco

Laura Madrueño, que arrasa con sus looks en Honduras, es testigo del esfuerzo de todos los concursantes por seguir en 'Supervivientes' y afeó a Katerina Safarova su comentario pidiendo su expulsión. "Sabes que no puedes hacer eso" le dijo tras escuchar su alegato. Después, dio comienzo la ceremonia de salvación y la audiencia decidió que debían seguir nominados Yaiza, Asraf y Katerina salvando a Adara que estalló de alegría abrazada al novio de Isa Pantoja. "¡Qué fuerte, qué fuerte! Muchísimas gracias, me motiváis a seguir en este concurso, me dais muchísima fuerza. Esto va por vosotros, concursamos juntos, ¡muchísimas gracias!", dijo Adara emocionada tras conocer que no sería la expulsada de esta semana.