Un nuevo programa de MasterChef se ha estrenado en La 1 de TVE y lo ha hecho, de nuevo, con polémica. Después de la expulsión de Larraitz estando embarazada, ahora una concursante ha sido literalmente abandonada por sus compañeros y otro se ha enfrentado cara a cara con los jueces. En esta ocasión, el programa ha desembarcado en uno de los pueblos blancos de Cádiz, Vejer de la Frontera, donde jueces y aspirantes han conocido la Fundación Montenmedio Contemporánea, el museo de arte contemporáneo al aire libre más importante al sur de Europa, y todo comenzaron todos los problemas de la noche.

Con Marta y Ana como capitanas, tuvieron que ir sacando del cocinado a varios de los aspirantes. Mientras Marta fue seleccionando según el trabajo que estaba haciendo cada uno, Ana pensó más con el corazón que con la cabeza y fue sentando en el banquillo a los más fuertes de su equipo.

Pepe Rodríguez reprochó a Lluis que era muy lento. "Sí, estás ahí, pero te lo decimos siempre, un pasito más", le dijo Pepe Rodríguez y, de nuevo, Lluís no se iba a callar. "Creo que eso lo tendría que decir Marta que es la que me marcó la misión. Es ella quien tiene que decir si he cumplido o no he cumplido".

Pepe explotó: "Yo sé que no pinto nada en el programa. Perdona que me haya metido contigo y te haya dicho eso. Toma un pin. ¡Lluís, no pasa nada porque te digamos las cosas!". En plató, siguieron las disputas entre el jurado y el concursante. "Lluís, ¿por qué dices que tenemos una doble vara de medir?", le preguntó la juez. Y Lluís, de nuevo, no se calló: "Bueno, doble, triple o la que sea. Creo que hay una vara de medir a medida para cada uno o es la sensación que tengo. Creo que la valoración no era acorde con la sensación que yo tenía de mi cocinado y así lo expresé".



Tuki, expulsada de 'Masterchef 11'

Los delantales blancos tenían la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros que estuviera en la cuerda floja. Merce, Tuki, Jeremy, Pilu, Ana, Eneko, Fray Marcos, Alex o Jorge Juan, uno de los delantales negros se iba a librar del reto más determinante de la noche.

La mayoría de los delantales blancos eligió a Tuki, ¿la razón? "Es el que más peligra en esta prueba, le falta desmelenarse en este programa y mostrarse quién es de verdad, por eso la salvamos", aseguró Luca, el portavoz. Sin embargo, el "privilegio" no acababa ahí y algunos ya se temían lo peor. Como habían salvado a un delantal negro, un delantal blanco tenía que sustituirle en la prueba de expulsión. Se mascaba la tragedia. Sergio fue el primero en ofrecerse voluntario y asumir el riesgo. Marta, que alardeaba de controlar la cocina japonesa, empezó a dudar de sus capacidades. "Yo iría, pero no estoy segura de qué van a poner de Japón", se excusaba en medio del momento más tenso de la noche.

Finalmente, los delantales blancos dieron un paso atrás y decidieron que fuera Tuki. El aspirante luchó hasta el final, pero la cocina japonesa no era lo suyo y su plato fue elegido por los jueces como el peor de la prueba.