Katerina Safarova ha sido la elegida por la audiencia para abandonar el programa de Supervivientes, tal y como ella ha pedido en varias ocasiones. Lejos han quedado los tiempos en los que la audiencia castigaba a aquellos que pedían irse, dejándoles en el concurso. Claro que también era una decisión difícil ya que Artùr Dainese y Jaime Nava están haciendo las delicias de los espectadores como olvidados, y eso que llevan 7 y 6 semanas aislados, respectivamente.

Con todo, la que ha cogido su saco finalmente y se ha subido a la barca rumbo al avión que la traerá a España ha sido la gimnasta. "Muchas gracias a todos y muchas gracias al programa por la oportunidad", expresaba Katerina mientras cogía sus cosas. En su paso por el programa nos ha dejado una historia de amor con Manuel Cortés y un final apoteósico y es que se ha ido por todo lo alto: cazada robando.

Telecinco

Ante esta expulsión queda en el aire la posible sanción de los olvidados puesto que tanto Jaime como Artur han confesado ser cómplices del robo y haberse comido todo lo que Kat cogió de la despensa. "Me sabe mal dejarles sufriendo la sanción", aseguraba la gimnasta. Y es que Ion Aramendi ha dejado claro que esto no está permitido pero no ha mencionado qué es lo que les va a pasar a Jaime y Artur. Tal ha sido el shock y el miedo que les ha metido en el cuerpo que Jaime Nava ya se huele una expulsión directa, algo que (al menos por ahora) no ha pasado.